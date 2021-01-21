Пенсионные фонды переводят назначение пенсий в онлайн

Государственные и частные пенсионные фонды начали внедрять дистанционное обслуживание пенсионеров. В ПФР в связи с пандемией коронавируса запустили возможность подавать заявление на назначение пенсии удаленно, но при этом сохраняется необходимость лично принести паспорт и СНИЛС в отделение. В частных пенсионных фондах дистанционно можно направить не только заявление, но и все сопутствующие документы.



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