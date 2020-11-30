Клиенты НПФ "Сафмар" смогут изменить личные данные дистанционно

Клиенты негосударственных пенсионных фондов, если у них изменились персональные данные, должны проинформировать об этом свой НПФ. Входящий в финансово-промышленную группу Михаила Гуцериева негосударственный пенсионный фонд "Сафмар" упростил эту процедуру и внедрил сервис дистанционного изменения персональных данных.



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