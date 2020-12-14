Россияне получили возможность копить на пенсию через Систему быстрых платежей

В России с прошлого года начала действовать Система быстрых платежей Банка России. Сейчас к ней подключились уже 198 банков. Теперь через систему можно делать взносы на индивидуальные пенсионные счета.

прочитано 272 раза Одним из первых такую возможность предоставил клиентам негосударственный пенсионный фонд "Сафмар". Технологическую поддержку услуги и подключение НПФ "Сафмар" к системе обеспечивает Райффайзенбанк. ПО ТЕМЕ Клиенты НПФ "Сафмар" смогут изменить личные данные дистанционно Альтернатива банковским вкладам: куда вложить деньги в 2020 году Система быстрых платежей Банка России, оператором которой выступает Национальная система платежных карт, предоставляет возможность моментального зачисления денежных средств на пенсионные счета. Платежи оплачиваются в онлайн-банке с помощью QR-кода. При этом банк плательщика тоже должен быть подключен к Системе быстрых платежей. По мнению главы ассоциации НПФ Сергея Белякова, пенсионные фонды уже давно конкурируют не столько между собой, сколько с банками, страховыми компаниями и брокерами, и поэтому не могут отставать в развитии технологичных сервисов. НПФ "Сафмар" из членов ассоциации стал первым НПФ, который внедрил пополнение счетов через СБП, и сейчас уже более половины членов АНПФ готовятся запустить этот сервис. "Это развитие качества клиентского обслуживания и одновременно снижение затрат пенсионного фонда. Для НПФ использование СБП означает снижение расходов на проведение операций через эту систему в 4,5 раза", – отметил генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев. Как сообщалось ранее, доля безналичных операций в России по итогам первого полугодия составила 69%. По прогнозам регулятора, этот показатель продолжит повышаться в том числе благодаря развитию и продвижению Системы быстрых платежей. ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: Редакция 14 декабря 2020, 12:46