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Экономика
Россияне получили возможность копить на пенсию через Систему быстрых платежей

Россияне получили возможность копить на пенсию через Систему быстрых платежей

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
В России с прошлого года начала действовать Система быстрых платежей Банка России. Сейчас к ней подключились уже 198 банков. Теперь через систему можно делать взносы на индивидуальные пенсионные счета.
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Одним из первых такую возможность предоставил клиентам негосударственный пенсионный фонд "Сафмар". Технологическую поддержку услуги и подключение НПФ "Сафмар" к системе обеспечивает Райффайзенбанк.

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Система быстрых платежей Банка России, оператором которой выступает Национальная система платежных карт, предоставляет возможность моментального зачисления денежных средств на пенсионные счета. Платежи оплачиваются в онлайн-банке с помощью QR-кода. При этом банк плательщика тоже должен быть подключен к Системе быстрых платежей.

По мнению главы ассоциации НПФ Сергея Белякова, пенсионные фонды уже давно конкурируют не столько между собой, сколько с банками, страховыми компаниями и брокерами, и поэтому не могут отставать в развитии технологичных сервисов. НПФ "Сафмар" из членов ассоциации стал первым НПФ, который внедрил пополнение счетов через СБП, и сейчас уже более половины членов АНПФ готовятся запустить этот сервис.

"Это развитие качества клиентского обслуживания и одновременно снижение затрат пенсионного фонда. Для НПФ использование СБП означает снижение расходов на проведение операций через эту систему в 4,5 раза", – отметил генеральный директор НПФ "Сафмар" Денис Сивачев.

Как сообщалось ранее, доля безналичных операций в России по итогам первого полугодия составила 69%. По прогнозам регулятора, этот показатель продолжит повышаться в том числе благодаря развитию и продвижению Системы быстрых платежей.

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Автор: 14 декабря 2020, 12:46

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