Кредитные каникулы могут продлить из-за коронавируса

Эксперты выступили за продление программы для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса в России. Несмотря на то, что данная мера поддержки населения и бизнеса многим помогла, еще не все смогли вернуться к прежнему уровню дохода.

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