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Экономика
Кредитные каникулы могут продлить из-за коронавируса

Кредитные каникулы могут продлить из-за коронавируса

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты выступили за продление программы для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса в России. Несмотря на то, что данная мера поддержки населения и бизнеса многим помогла, еще не все смогли вернуться к прежнему уровню дохода.
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Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков", замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Евгения Лазарева назвала закон о кредитных каникулах одной из важнейших мер поддержки. По ее словам, из-за непредсказуемой эпидемиологической и экономической обстановки к концу года количество банкротов может существенного увеличиться.

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В свою очередь гендиректор аналитического центра "БизнесДром", председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев заявил, что в связи с коронавирусом в России стоит рассмотреть продление кредитных каникул.

Ранее стало известно, что в августе банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы. Это примерно 4% от всех поданных заявок. Дело в том, что эти заемщики в течение 120 дней не подтвердили право на льготу.

Напомним, в начале сентября уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года в связи с эпидемией коронавируса в России. При этом он заявил не только о субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, официально признанных пострадавшими из-за пандемии, но и о предприятиях, потерявших выручку за II и III кварталы 2020 года.

Автор: 30 сентября 2020, 10:03 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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