Путин отчитал банки за плохую работу во время коронавируса

Коронавирус в России потребовал от власти введения мер не только по борьбе с эпидемией, но и по поддержке экономики, предпринимателей и простых граждан в это непростое время. Большую роль в этом играет позиция финансовых организаций.
Говоря с банкирами, Владимир Путин обратил внимание, что мало объявить о каких-либо решениях – необходимо проследить, чтобы помощь пришла вовремя, а воспользоваться ей смогли те, кто действительно в этом нуждается. "Абстрактные обещания никому не нужны", – цитирует "Царьград" российского лидера.
Он напомнил, что ответственность за то, как в итоге будет выглядеть поддержка граждан в период коронавируса, лежит на кредитных учреждениях. "Вы напрямую работаете с гражданами и предприятиями, знаете их запросы, и от вас зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Владимира Путина.
Президент России отметил, что многие граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – обещанные кредиты на льготных условиях. Им либо отказывают сразу, либо тянут время, либо предъявляют требования, которые заведомо невозможно выполнить.
Коронавирус в России, по оценкам специалистов, может вызвать определенные экономические проблемы. Для смягчения негативных последствий был разработан целый комплекс мер.
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