Путин отчитал банки за плохую работу во время коронавируса

Президент России Владимир Путин собрал на онлайн-совещании основных игроков отечественного банковского сектора, чтобы обсудить с ними сложившуюся в стране обстановку. Он отметил, что не всегда принимаемые меры достаточно эффективны, особенно в условиях распространения коронавируса.

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