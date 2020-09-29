Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года

Зарубежные валюты продолжают расти по отношению к рублю. Курс евро сегодня, 29 сентября, поднялся выше 93 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с января 2016 года.
Неутешительные данные появились утром на официальном сайте Московской биржи. Как уточняет РИА Новости, американская валюта подорожала до 79 рублей.
Падение курса рубля напрямую связано с пандемией. Во многих странах была объявлена вторая волна коронавируса. Ограничения, которые вводят власти, сильно бьют по экономическому сектору.
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