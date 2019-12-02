Курс рубля на сегодня

Данные о торгах на Московской бирже. Российская валюта дешевеет по отношению к доллару и евро. Курс рубля на 3 декабря:
- 64,4 за доллар
- 70,97 за евро
Курс рубля – история
Большое влияние на курс рубля сегодня оказывают цены на энергоносители и цветные металлы, а также геополитическая обстановка. В современной истории отечественная валюта пережила несколько кризисов. К концу 1994 года она подешевела до 3926 рублей за доллар. После деноминации "деревянный" снизился до 5-6, а после дефолта 1998 года рухнул до 20 рублей за доллар. Следующая девальвация была проведена в 2008 году, когда курс отечественной валюты был понижен до 36 рублей за "американца".
Снижение цен на энергоносители в 2014 году стало причиной очередного падения курса рубля. Свою роль сыграла геополитическая напряженность и санкции Запада против России. Стоимость отечественной валюты по отношению к доллару и евро медленно шла вниз на протяжении всего 2014 года. Курс рубля сегодня гораздо устойчивее, чем пять лет назад.
Резкий обвал произошел 16 декабря 2014 года. Этот день вошел в историю как "черный вторник". Центробанк повысил ключевую ставку на 6,5 процентных пункта – до 17% годовых. Курс евро взлетел до 100 рублей, доллара – до 80. В последующие дни российская валюта отыграла часть утерянных позиций.
В отличие от курса рубля сегодня, в 2015 году, положение "деревянного" было нестабильным. К концу года доллар и евро выросли до 72 и 79 рублей соответственно. На протяжении последних лет колебания отечественной валюты происходит в пределах 60-70 рублей за доллар и 70-80 за евро. Так, в конце декабря 2018 года курс американской валюты поднялся до 69 рублей, евро – до 78,59 рубля.
Курс рубля в 2019 году
Сегодня курс рубля стабилизировался, резких скачков валютных курсов не происходит. На начало декабря средний курс доллара в 2019 году составил 64,7 рубля, евро – 72,5.
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