Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Шепелев рассказал о романе с Галкиным
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
партнеры
Суббота
26 сентября
Лента новостей
11:05
61-летняя Гузеева сравнила себя с поп-звездой
10:46
Курс рубля стремительно падает
10:42
Вид обездвиженной Валерии на носилках вызвал шок: артистку увезли на скорой
06:47
Всемирно известную певицу решили продать в секс-рабство
04:26
Откровенные фото Чеховой попали под запрет: Всю малину нам обломали
02:10
Звезда Comedy Club стала другим человеком: Похудел на 31 килограмм
00:16
Шура неловко оправдался за свое скотское поведение на шоу: Вы меня видели под всем!
21:57
"Запросто сможем обойтись": Лукашенко высказался об отношениях с Западом
21:55
Почему Путин продолжает терпеть Лукашенко: эксперт назвал причину
21:44
Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26
21:33
Журналист: Жизнь Лукашенко сейчас полностью зависит от пиарщиков и силовиков
21:11
"Я благодарна": Чурикова сделала признание о разводе
21:02
В Москве грабители вынесли из квартиры имущества на 5 миллионов рублей
20:44
​​В Серпухове мужчина убил свою бабушку-ветерана
20:20
В Петербурге ребенок попал под колеса иномарки
20:05
Собчак добила Королеву после измены Тарзана
19:09
"Теперь это наша квартира": Решетова рассказала о разделе имущества после развода с Тимати
19:07
"Анисина знает": Джигурда рассказал о ласках с другими женщинами
18:57
В Новосибирске водитель иномарки насмерть сбил пешехода
18:20
"Вмешательство в дела республики": Кремль оценил непризнание Лукашенко президентом Белоруссии рядом стран
18:05
Немало желающих "подоить": Михаила Ефремова ждут в колонии
17:42
Бузова с распухшими губами стала неузнаваемой
17:36
Евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля
17:16
Михалкова пожаловалась на дочь: Возвращает домой не только то, что унесла
17:11
"Будет вонять потихоньку в одиночестве": Джигарханян вышел из себя после громких слов Цымбалюк-Романовской
17:07
Большинство госслужащих хотят заменить Лукашенко – оппозиция
17:06
"Гадость": голозадая Седокова показала страсть с молодым мужем
17:01
В Новой Москве злоумышленник угнал машину с женщиной и ребенком в салоне
16:44
Вдова Марьянова рассказала об интиме с известным певцом
16:35
С шоу "Дом-2" сбежали двое участников: Путь был не самым легким
16:26
"Когда пополнение?": звезда сериала "Сваты" с большим животом светится от счастья
16:12
"Боевой раскрас": размалеванная дочь Галкина вызвала оторопь
16:04
"Он меня любил и обожал": Распутина влезла в мерзкий скандал с воссоединившимися Аллегровой и Крутым
16:03
Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса
15:56
В Сочи на рынке произошла массовая драка
15:44
Известный композитор отказался от собственного ребенка: Не нужен мне такой сын
15:36
Подарил поцелуй: счастливый Марат Башаров сообщил об экранной жене
15:30
Дочь выставила за порог разругавшихся Алентову и Меньшова
15:24
"Скорее бы": Барановская показала свадебное платье
15:16
Собянин в подробностях рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса в Москве
15:14
Обиженная Волочкова передумала воевать с Борисовой: Благоразумное решение
15:12
Митя Фомин похвастался своими элитными домами по всему миру
15:07
"Пожалей себя": Киркоров обратился к решившейся на ЭКО Рудковской
15:04
Политолог объяснил, почему Россия не ввела войска на Украину в 2014 году
14:58
Звезда сериала "Крепостная" разбила лицо Гарику Харламову
14:57
"За 20 лет впервые видел": Пашаев указал на странность в поведении Ефремова
14:53
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
14:52
Ученые заявили о мутации коронавируса: Стал заразнее
14:36
"Не надо себя пугать": 86-летний Познер откровенно о двойном исцелении от рака
14:34
В Москве у мужчины угнали машину с женой и ребенком
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко обвинили в разжигании гражданской войны в Белоруссии: Вливает бешеные деньги
С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом
Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
Лукашенко давно перешел запретную черту – эксперт
Россия и Белоруссия могут стать конфедерацией, другого выхода у Лукашенко нет – эксперт
"Состояние тяжелое и необратимое": Цымбалюк-Романовская о превращающемся в овощ Джигарханяне
Экономика
Курс рубля стремительно падает

Курс рубля стремительно падает

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com
25 сентября курс рубля по отношению к доллару перевалил за отметку в 78 единиц. Такого не было с апреля этого года, когда в мире обострилась ситуация с пандемией коронавируса.
прочитано 612 раз

С одной стороны, во второй половине года ослабление курса рубля происходит почти всегда. Но теперь негативных факторов больше, чем обычно.

ПО ТЕМЕ

Евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля

Россиян предупредили о подорожании товаров в августе из-за падения курса рубля

 Курс рубля

Сюжеты Курс рубля

Главный из них – вторая волна коронавируса. А это негативно влияет на экономику и биржи. В такие моменты деньги вкладывают в золото и валюты развитых стран. А рубль – рисковый актив.

Примерно пять лет назад Центробанк перешел к плавающему курсу рубля. Это значит, что его никто не регулирует. Все определяют спрос и предложение на Московской бирже.

Если падает цена на нефть, но при этом повышается ключевая ставка Центробанка, то курс рубля может особо не измениться. Потому что более высокая ставка будет означать более высокую доходность рублевых облигаций. К слову, сейчас инвесторы боятся, что западные страны объявят очередные санкции против нашей страны.

Как будет дальше, аналитики сказать точно не могут. Валюту штормит из стороны в сторону. По одной из версий, курс доллара в ближайшее время будет отвоевывать утерянные позиции. По другой – что американская валюта еще сильнее упадет после выборов президента США в ноябре.

Автор: 26 сентября 2020, 10:46 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На чем сэкономить в кризис

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Запросто сможем обойтись": Лукашенко высказался об отношениях с Западом
Почему Путин продолжает терпеть Лукашенко: эксперт назвал причину
Журналист: Жизнь Лукашенко сейчас полностью зависит от пиарщиков и силовиков
"Вмешательство в дела республики": Кремль оценил непризнание Лукашенко президентом Белоруссии рядом стран

Шоу-бизнес

"Я благодарна": Чурикова сделала признание о разводе
Собчак добила Королеву после измены Тарзана
"Теперь это наша квартира": Решетова рассказала о разделе имущества после развода с Тимати
"Анисина знает": Джигурда рассказал о ласках с другими женщинами

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Все обалдели": звезда "Битвы экстрасенсов" пришла на свадьбу к Марату Башарову

Актер дал большое интервью
Шоу-бизнес

Шура неловко оправдался за свое скотское поведение на шоу: Вы меня видели под всем!

Артисту не стыдно
Шоу-бизнес

"Теперь это наша квартира": Решетова рассказала о разделе имущества после развода с Тимати

Девушка не унывает
Шоу-бизнес

Откровенные фото Чеховой попали под запрет: Всю малину нам обломали

Артистка очень расстроилась

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+