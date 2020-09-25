Евро впервые с февраля 2016 года поднялся выше 91 рубля

Обнародованы актуальные данные о валюте. По информации Московской биржи, курс евро превысил отметку в 91 рубль.
Отмечается, что такой показатель был зафиксирован в первые с февраля 2016 года. Кроме того, курс доллара преодолел отметку в 78 рублей.
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