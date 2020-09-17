В России предложили ввести налог для богатых

О новом налоге рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин. Чтобы увеличить поступление денег в казну, кабмин предлагает увеличить государственные сборы для некоторых категорий граждан и ряда отраслей.

Чтобы увеличить поступление денег в казну, кабмин предлагает увеличить налоги для некоторых категорий граждан и ряда отраслей. Правительство завершило подготовку проекта бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку.

Теперь главный финансовый документ страны будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Премьер отметил, что во время пандемии коронавируса, мирового экономического кризиса и действующих антироссийских санкций удалось выполнить все социальные обязательства и не допустить обвала экономики.

По словам Мишустина, главными задачи, которые ставило перед собой правительство при оставлении бюджета – это повышение уровня жизни россиян и конкурентоспособность экономики страны. Расходы казны в 2021 году вырастут, а значит, надо увеличить и поступление в нее денег.

Для этого власти решили ввести новые налоги. В частности, один из законопроектов повышает для богатых налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15%. Речь идет о россиянах, чьи доходы больше пяти миллионов рублей в год. Сейчас наши соотечественники платят НДФЛ по единой ставке в 13%.

При этом по повышенной ставке будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает озвученную сумму. Только это принесет бюджету около 60 миллиардов рублей. Полученные с состоятельных граждан деньги направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

Кроме того, кабмин пересмотрит льготы в сфере ТЭК и акцизы на табак. Так, несколько увеличится налогообложение ряда доходных отраслей. Однако этих мер недостаточно, чтобы прикрыть бюджетную дыру.