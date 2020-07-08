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Экономика
Безработным в России выплатят 13,5 миллиарда рублей

Безработным в России выплатят 13,5 миллиарда рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о продлении повышенных выплат в связи с коронавирусом до начала осени. На эти цели выделены колоссальные средства.
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Выплаты в связи с коронавирусом помогли многим людям менее болезненно пережить непростой период пандемии и карантина. Большинство ограничений было снято к концу июня. Тем не менее часть мер по материальной поддержке граждан было решено сохранить до конца августа.

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Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Речь идет о помощи людям, которые потеряли работу в период эпидемии коронавируса и не могут найти новое место. "Это тяжелая жизненная ситуация, из которой человеку бывает сложно выйти без помощи государства", – цитирует "Царьград" главу российского правительства Михаила Мишустина.

Повышенный размер пособия – 12 130 рублей – граждане смогут получать до конца лета. Президент России Владимир Путин дал соответствующее распоряжение, а правительство подписало постановление. Из бюджета на выплаты безработным выделено 13,5 миллиарда рублей.

Напомним, что коронавирус в России был зарегистрирован в заметных масштабах позже, чем в других странах Европы. Это позволило лучше подготовиться к удару эпидемии, разработать более эффективные методы борьбы с болезнью и найти способы поддержки населения.

Речь, в частности, идет о выплатах в связи с коронавирусом. Десять тысяч на каждого ребенка получили российские семьи, врачам выдали деньги за работу с больными COVID-19. Не забыли власти и о безработных.

Автор: 8 июля 2020, 09:28 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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