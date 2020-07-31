Эксперт объяснил подорожание доллара и евро

Заместитель главы информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова сообщила, что в разгар пандемии коронавируса инвесторы ищут "безопасную гавань". Они не хотят вкладывать деньги в рисковые активы.
По ее словам, американская валюта перестала быть привлекательной для инвесторов. Некоторые из них продают доллар и делают ставку на монетарное золото. "Из валют развивающихся стран бегут в доллар и евро, а из доллара – в золото", – отметила Мильчакова.
Сейчас инвесторы все чаще обращают внимание на европейскую валюту. Дело в том, что в Евросоюзе договорились о создании фонда поддержки стран, наиболее пострадавших от COVID-19. В Соединенных Штатах власти пока не одобрили новый пакет государственной поддержки, передает RT.
Ранее представитель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч рассказал в интервью для "Дни.ру", как изменится курс рубля в августе. Аналитик предупредил о дальнейшем ослаблении валюты. Подорожание доллара и евро отразится на жизни россиян: цены на импортные товары заметно вырастут.
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