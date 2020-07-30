"Еще остались идиоты": Собчак оскорбила россиян за хранение денег в рублях

По данным о торгах на Московской бирже, в четверг курс доллара по отношению к рублю достиг двухмесячного максимума. Американская валюта повысилась до 73,41 рубля за единицу. Евро обновил трехмесячный рекорд, достигнув отметки в 86,47 рубля.
Специалисты считают, что на котировки сильнее всего влияют цены на нефть и ситуация вокруг пандемии коронавируса в мире. Спрос на черное золото еще не восстановился, что негативно сказывается на курсе валют развивающихся стран.
Знаменитая журналистка и телеведущая Ксения Собчак, комментируя очередное ослабление рубля, позволила себе весьма резкое высказывание. Светская львица усомнилась в интеллектуальных способностях людей, которые хранят свои сбережения в отечественной валюте.
"Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?" – таким риторическим вопросом задалась звезда в своем телеграм-канале.
Стоит отметить, что таким заявлением Ксения Собчак фактически оскорбила подавляющее большинство российских вкладчиков. Как пишет телеканал "Царьград", уровень валютных вкладов в России уже много лет составляет порядка 20%, в то время как остальные 80% граждан хранят деньги в рублях.
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