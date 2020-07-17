В России поднимут цену на газ уже с 1 августа: что нужно знать

Цена на газ для россиян вырастет сразу на 3%. Эта цифра закреплена в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Изначально в ведомстве предлагали отказаться от индексации цены на газ для населения. Эксперты ФАС заявляли, что увеличение стоимости голубого топлива нужно сдержать из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса: многие компании разорились, люди остались без работы.
Вероятно, в правительстве все-таки решили, что цену на газ для населения необходимо поднять. Это планировали сделать еще 1 июля, но произошла заминка с подготовкой соответствующего приказа. Теперь все удалось сделать вовремя.
В приказе ФАС отмечается, что вырастет и оптовая цена на газ. Например, для столицы и области с 1 августа она составит 114 рублей за тысячу кубометров.
Напомним, что об окончательном решении о повышении цены на газ сообщили в "Газпроме". В компании не раскрыли подробностей, но дали понять, что стоимость голубого топлива обязательно увеличится.
Как писали "Дни.ру", с 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ. Стоимость коммунальных услуг в общей сложности увеличилась на 4,7%.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Закат
Я беременна мне 16
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Кто по мне случал?
Кто талантливее?
Стоит ли мстить?