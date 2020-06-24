Экономист о валютных вкладах в 2020 году: Это неразумно

Экономист Василий Колташов предупредил жителей России, что сейчас пополнять валютные вклады уже поздно, поскольку доллары и евро начали ослабевать. Специалист попросил не обращать внимание на информацию о грядущем обвале рубля. Сейчас к этому нет серьезных предпосылок.
"Идет беспрецедентное утопление фондового рынка и банковской системы США в деньгах, за долларом двигаются остальные валюты. В этом процессе повышаются цены на нефть – и укрепился рубль", – цитирует Колташова URA.RU.
По мнению экономиста, валюту надо было приобретать в прошлом году. Сейчас же окажутся в минусе около 80% жителей страны, которые хотят заработать на курсах. Россия будет постепенно выходить из состояния кризиса, поэтому не может быть речи о спасении сбережений с помощью этих операций.
Сейчас нужно вкладываться в российские ценные бумаги, облигации и недвижимость, считает эксперт.
Напомним, недавно американский экономист Стивен Роуч заявил, что доллар упадет в ближайшие два года. В США вполне могут повториться события 1970-х годов.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Нулевой ответил за базар
Признаки что девушка вами заинтересовалась
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
негры и люди одинаковы?