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Экономика
Экономист о валютных вкладах в 2020 году: Это неразумно

Экономист о валютных вкладах в 2020 году: Это неразумно

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В мае 2020 года объем валютных вкладов вырос, заметили в Центробанке. Удивительно, но России начали переводить деньги сразу после того, как началось послабление карантина.
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Экономист Василий Колташов предупредил жителей России, что сейчас пополнять валютные вклады уже поздно, поскольку доллары и евро начали ослабевать. Специалист попросил не обращать внимание на информацию о грядущем обвале рубля. Сейчас к этому нет серьезных предпосылок.

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"Идет беспрецедентное утопление фондового рынка и банковской системы США в деньгах, за долларом двигаются остальные валюты. В этом процессе повышаются цены на нефть – и укрепился рубль", – цитирует Колташова URA.RU.

По мнению экономиста, валюту надо было приобретать в прошлом году. Сейчас же окажутся в минусе около 80% жителей страны, которые хотят заработать на курсах. Россия будет постепенно выходить из состояния кризиса, поэтому не может быть речи о спасении сбережений с помощью этих операций.

Сейчас нужно вкладываться в российские ценные бумаги, облигации и недвижимость, считает эксперт.

Напомним, недавно американский экономист Стивен Роуч заявил, что доллар упадет в ближайшие два года. В США вполне могут повториться события 1970-х годов.

Автор: 24 июня 2020, 20:01 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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