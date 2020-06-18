Американский экономист предсказал крах доллара

Целый комплекс экономических и политических проблем приведет к обрушению курса доллара, передает РИА ФАН. Согласно прогнозу бывшего главы Morgan Stanley Asia, профессора Йельского университета Стивена Роуча, резкое падение американской валюты может произойти уже в ближайшие два года.
В США, заметил эксперт, может повторится ситуация 1970-х годов, когда экономическая стагнация и рост безработицы в стране наложится на инфляцию. Кроме того, дадут о себе знать последствия эпидемии коронавируса в стране.
Популярные темы форума
Какое наказание заслужил Ефремов?
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Спасибо за безбедную жизнь!
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора