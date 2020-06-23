Набиуллина: Экономический спад в России будет ниже, чем на Западе

В ЦБ считают, что российская экономика в 2020 году из-за пандемии коронавируса и ее последствий упадет на 4-6%, рассказала Набиуллина. Однако это ниже, чем в западных странах, добавила глава Центробанка.
Она напомнила о низкой инфляции и госдолге России, а также сбалансированном бюджете и бюджетном правиле, которое снижает зависимость экономики страны от цен на энергоресурсы. "У нас есть ресурс для восстановления", – сказала председатель ЦБ.
Сейчас все усилия направлены на восстановление и экономики и доходов граждан, и ряд вопросов требуют помощи законодателей. Набиуллина попросила депутатов ускорить принятие закона о защите неквалифицированных инвесторов и усилить ответственность для так называемых черных кредиторов. Также необходимо как можно скорее принять нормативно-правовые акты о расширении использования биометрии и цифровых финансовых активов, считает глава Банка России.
Набилуллина поблагодарила парламентариев за участие в реформе ОСАГО. Теперь тарифы на страхование стали более индивидуальными, средняя премия по ОСАГО снизилась на 4,8% по сравнению с 2018 годом, указала она.
О необходимости ускорить работу над приоритетными для ЦБ законопроектами спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил на совещании с руководством финансового регулятора в конце апреля. "В основе лежит желание сделать банковскую систему еще более эффективной, стабильной", – подчеркнул председатель нижней палаты.
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