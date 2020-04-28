Дума ускорит работу над приоритетными для ЦБ законопроектами

К 12 мая рабочая группа нижней палаты подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании биометрических данных. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.



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