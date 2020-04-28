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Политика

Дума ускорит работу над приоритетными для ЦБ законопроектами

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
К 12 мая рабочая группа нижней палаты подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании биометрических данных. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
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На 12 мая намечено пленарное заседание нижней палаты, напомнил Володин. За оставшиеся две недели было бы правильно подготовить озвученные ЦБ законодательные инициативы, отметил спикер.

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Депутаты ускорят работы над законопроектами, расширяющими список доступных через биометрию операций, упрощающими оказание банками дистанционных услуг. Также парламентариям предстоит оперативно проработать инициативы по поддержке граждан и бизнеса, по борьбе с кибермошенниками, о разрешении приобретать ОСАГО без техосмотра и развитии системы страхования вкладов.

Поднятые руководством Центробанка темы нужно рассмотреть в приоритетном порядке и обсудить с представителями делового и экспертного сообществ, указал Володин. "В основе лежит желание сделать банковскую систему еще более эффективной, стабильной", – подчеркнул спикер Госдумы.

Для оперативной проработки законопроектов будет создана рабочая группа. Ее возглавит вице-спикер нижней палаты Алексей Гордеев.

Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции часть работы парламентариев переведена в онлайн-формат. Так, 22 апреля руководство нижней палаты провело видеоконференцию с главой Минэнерго Александром Новаком. Вячеслав Володин поднял вопрос о большом количестве посредников в отрасли и предложил подумать о снижении цен на газ и свет для религиозных организаций.

Автор: 28 апреля 2020, 14:54

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