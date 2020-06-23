Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Обращение Путина к россиянам планируется ориентировочно в 15:00 мск, сообщил пресс-секретарь президента. Сегодня глава государства работает в Кремле, уточнил он.
По словам Пескова, Путин подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом в России. Также президент расскажет о состоянии экономики и ее перспективах. "И о нас с вами в целом", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.
В текущем году Путин несколько раз обращался к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. 25 марта глава государства объявил о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля.
С новым обращением к россиянам Путин выступил 2 апреля. Президент заявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты. Он дал главам регионов дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом в России.
В очередной раз режим нерабочих дней был продлен 28 апреля. В обращении к россиянам Путин отметил, что коронавирусные ограничения в регионах можно начать снимать с 12 мая.
11 мая президент объявил о завершении единого для всех периода нерабочих дней. С 12-го числа в регионах начали ослаблять карантин. В Москве заработали стройки и промышленные предприятия.
Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса.— uyguloona (@uyguloona) March 26, 2020
никто:
россияне: pic.twitter.com/aP2l1kdfYJ
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. За последние сутки выявили 7 425 инфицированных – это один из самых низких показателей за последние пару месяцев.
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