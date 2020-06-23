В ПФР намерены увеличить средний размер пенсий в России

В 2021 году размер индексации пенсий для неработающих пожилых граждан составит 6,3%. В 2022-м выплаты будут увеличены на 5,9% и составят 18 357 рублей. В 2023-м средний размер пенсии в России будет проиндексирован до 19 283 рублей.
В ПФР прогнозируют, что в следующем году расходы на выплату пенсий увеличатся на 1,5%. Далее эта цифра будет расти: на 3,9% в 2022-м и на 3,7% в 2023-м, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
При этом размеры срочной пенсионной выплаты и накопительной части в последующие три года повышать не планируется. Что касается социальной пенсии, в следующем году она составит 9 977 рублей, а в 2023-м вырастет до 10 693 рублей.
Как писали "Дни.ру", в России могут провести новую пенсионную реформу. О ее вероятности говорил экономист Дмитрий Александров. Он напомнил о демографическом провале в нашей стране, из-за чего будет проблематично обеспечить выплатами всех пенсионеров. Также эксперт указал на небольшие темпы роста отечественной экономики.
Если тенденция сохранится, Пенсионному фонду будет все труднее находить средства для выплат всем пожилым гражданам. В беседе с Ura.ru Александров не исключил, что правительство вернется к реформам пенсионной системы в 2024-2025 годах.
Напомним, что с 1 июля в России увеличиваются пенсии для опекунов, ухаживающих за несовершеннолетними. А 1 августа произойдет индексация накопительных выплат – они будут увеличены на 9,13%. Перерасчет произведут автоматически.
В связи с эпидемиологической обстановки ПФР назначает пенсии дистанционно в период с 1 апреля по 30 июня.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) June 19, 2020
Обращаться в клиентскую службу ПФР не нужно!
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
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