Эксперт назвал сроки новой пенсионной реформы в России

К 2034 году демографическая ситуация в нашей стране еще больше ухудшится, считает аналитик. В таких условиях Россия сможет обеспечить выплаты всем пенсионерам лишь при быстром развитии экономики.
Если темпы роста экономики и дальше будут невысокими, то Пенсионный фонд вряд ли сможет исполнять все обязательства – властям придется снова что-то придумывать, считает Александров. По его мнению, правительство будет вынуждено снова изменять систему пенсионным накоплений в 2014-2025 годах. "Вероятно, будут потихоньку реформировать", – цитирует экономиста Ura.ru.
Новые изменения могут заключиться в расширении системы добровольных страхований, полагает аналитик. Александров не исключил, что правительство может пойти на модернизацию системы пенсионных накоплений.
Напомним, что с 2019 году в России идет пенсионная реформа. Она продлится до 2028 года. Женщины смогут получить государственную пенсию по достижении 60 лет, мужчины – 65.
Ранее "Дни.ру" писали, что с 1 июля пенсии в России увеличатся для некоторых категорий граждан. Дополнительные выплаты получат пожилые граждане – опекуны несовершеннолетних.
А с 1 августа на 9,13% будут проиндексированы накопительные пенсии. Перерасчет произойдет автоматически, ходить в местное отделение Пенсионного фонда и писать заявления не нужно.
По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) May 26, 2020
Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важнознать #пенсия #80лет #COVID19 pic.twitter.com/sPIhVHPq0r
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