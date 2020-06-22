Экономист назвал четыре способа накопить на большую пенсию

Особенность российской экономической модели заключается в том, что строить долгосрочные прогнозы крайне сложно. Этим обусловлено, что и сценарии накопления большой пенсии предполагают определенный риск.
Первый вариант – использование негосударственных пенсионных фондов. Пока такие организации не выплачивают людям пенсии массово. К тому же кто-то может счесть, что стабильность НПФ недостаточно доказана. Впрочем, пока катастрофы ни с одной подобной организацией не произошло.
Второй вариант предполагает, что человек не будет надеятся на других, а станет откладывать себе на пенсию самостоятельно – на отдельный банковский вклад. Главным риском тут является тот факт, что человек может не дождаться наступления пенсии, а потратить все деньги на сиюминутные нужды.
Покупка ценных бумаг может стать альтернативой такому подходу. Пока этот вариант не пользуется большой популярностью у людей. "Уровень финансовой грамотности не очень высок у большей части населения", – в разговоре с URA.Ru объяснил экономист Константин Юрченко.
Четвертый вариант подойдет тем, у кого есть достаточные накопления. Их экономист советует потратить на инвестиционную недвижимость. То есть речь идет о покупке жилья, которую в будущем можно будет сдавать в аренду. Риск тут заключается в возможности увеличения соответствующих налогов.
По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) May 26, 2020
Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важнознать #пенсия #80лет #COVID19 pic.twitter.com/sPIhVHPq0r
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