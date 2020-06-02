Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Новости "Дом-2" Гороскоп

Топ новостей

Муж Нюши о расставании: Это было мое решение
"Ему очень обидно": помощник Бориса Моисеева об Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте
"Мысленно себя похоронил": популярного актера парализовало после инсульта
Россиянам повысят пенсию: в ПФР назвали размер прибавки
партнеры
Вторник
2 июня
Лента новостей
15:37
Барановская сообщила о переменах в жизни
15:33
"Не подходи к нам": дети шарахаются от сына Рудковской после информации о его психическом недуге
15:27
Климова поговорила с Ургантом о замужестве дочери: Ну, за кого?
15:23
Топовая блогерша придет на шоу "Дом-2"
15:22
Правительство представило Путину план восстановления экономики
15:17
Чиновника из ХМАО поймали на браконьерстве
15:03
Все на одно лицо: актер "Уральских пельменей" поразил семейным снимком
15:02
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Стежко рассказала о переменах после рождения дочери
14:49
Новая индексация пенсий в России: кому и сколько положено денег
14:43
Не Эмин: жена Агаларова показала любимого
14:38
"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро
14:35
Киркоров в коротких штанишках повторил фото из прошлого
14:28
Начало чемпионата России по футболу перенесли на более ранний срок
14:15
"Связь с реальностью потерял": стало известно об ухудшении самочувствия кумира молодежи
14:08
Ревела всю неделю: Брежнева рассказала об ужасном состоянии
13:50
Пилот рассказал о сроках возобновления международных авиарейсов в России
13:41
Юлию Савичеву прооперировали в роддоме
13:40
Пелагея растрогала народ кадрами с маленькой дочкой
13:40
Актер Борис Невзоров высказался об убийце жены: Господь всех наказал!
13:30
Жена Тарасова широко раздвинула ноги и скрючилась в стиле Волочковой
13:29
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
13:11
Отрастившая пузо Леди Гага махнула на себя рукой
13:01
В правительстве назвали срок полной отмены карантина в России
12:57
"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
12:51
"Я больше не могу!": у дочери Гузеевой началось психическое расстройство
12:49
Климова назвала нынешнюю жену экс-супруга родственной душой
12:49
"Девочек пообещал топить": сатирик Инин поставил жене страшное условие
12:43
"Как бы горько это ни было": Жигунов и его любовница – копия Заворотнюк заговорили
12:33
"Черная полоса": дочь онкобольной Заворотнюк обратилась к народу
12:30
В России повышают размер выплат на детей: сколько получат граждане
12:20
Оскар Кучера сделал сенсационное признание после исчезновения
12:08
Почему Левин из "Интернов" исчез с экранов
12:08
Любовь Успенская повисла на молодом красавце
12:05
Киска Волочковой набросилась на соседа
11:56
Эксперты РАН ожидают рекордного за 22 года падения доходов россиян
11:50
"Гаденыши и негодяи": Разин взбешен скандалом с Валерией и Пригожиным
11:39
"Дочка?": показавшая ребенка Варнава устроила переполох
11:38
Отец-инвалид Фриске еле сводит концы с концами
11:32
Курс доллара впервые с марта упал ниже отметки в 70 рублей
11:22
Дженнифер Энистон продает личное фото ради благотворительности
11:05
Звезда "Молодежки" Александр Соколовский порассуждал о поиске второй половинки: Это же, в конце концов, не магазин
10:59
Число зараженных COVID-19 в России перевалило за 420 тысяч
10:54
Назван срок возобновления международных полетов
10:42
Барановская заговорила о свадьбе с ведущим Первого канала
10:19
"По-особенному милая": подросшая дочь Табакова и Зудиной восхитила народ
10:12
Развод был неизбежен: опытный Солнцев проболтался о сексуальной ориентации Эмина
10:00
В США автомобиль въехал в группу полицейских во время протестов
09:56
Светлана Зейналова попала в больницу
09:53
Отрезавшая себе глаза Лолита Милявская предстала в непрезентабельном виде
09:51
Российскую вакцину от коронавируса испытают на военных
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Возраст не обманешь": Пугачеву втянули в грязную аферу
"Я получила травму": Бузова сообщила о нападении
О душе пора подумать: очередная молодуха бросила Джигарханяна
Бойфренд Бузовой похвастался шопингом за миллион: Оль, прости!
Пугачева накормила Галкина зеленью из собственного огорода
Экономика
Правительство представило Путину план восстановления экономики

Правительство представило Путину план восстановления экономики

Владимиру Путину представили общенациональный план восстановления экономики. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Общенациональный план восстановления экономики содержит около 500 мероприятий на общую сумму порядка пяти триллионов рублей. Документ президенту Владимиру Путину во вторник, 2 июня, представил премьер-министр Михаил Мишустин.
прочитано 198 раз

План включает три этапа. Первый – с июня по сентябрь 2020 года – назван стадией адаптации. На этот период допускается продление ограничительных мер из-за коронавируса в России.

ПО ТЕМЕ

Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Михаил Владимирович Мишустин

Михаил Владимирович Мишустин российский государственный деятель

Вторая стадия продлится до июня 2021 года. На этом этапе экономика продолжит восстанавливаться, а доходы граждан начнут расти. При этом должны быть приняты меры по недопущению ухудшения эпидемиологической обстановки.

Без ограничений экономика России заработает с июля 2021 года. В соответствии с документом, в этот период будет продолжаться устойчивый рост доходов населения.

Михаил Мишустин уточнил, что общенациональный план восстановления экономики включает порядка 500 мероприятий на общую сумму около пяти триллионов рублей. Главное – поддержать граждан и пострадавшие компании, отметил Владимир Путин.

По словам президента, приступить к реализации документа можно с июля текущего года. Согласно общенациональному плану восстановления экономики, безработица в России на конец 2020 года должна составлять не более 5%.

Помимо прочего, предусмотрена поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, операторов связи, негосударственных театров и концертных организаций, а также фермерских хозяйств. Дополнительно около триллиона рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры за счет выпуска долгосрочных облигаций. Поддержку получат и пригородные пассажирские компании.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. В конце марта оно было перенесено из-за распространения коронавируса в России.

Автор: 2 июня 2020, 15:22 Источник: "Россия-24" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко в преддверии выборов заявил о "майданчике" в Белоруссии
Путин назвал новую дату голосования по поправкам к Конституции
Песков рассказал о важном личном поручении Путина по коронавирусу
ПНС пытается шантажировать Россию, поставив под угрозу жизни пленных ученых

Шоу-бизнес

"Не подходи к нам": дети шарахаются от сына Рудковской после информации о его психическом недуге
Топовая блогерша придет на шоу "Дом-2"
Все на одно лицо: актер "Уральских пельменей" поразил семейным снимком
Не Эмин: жена Агаларова показала любимого

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Я больше не могу!": у дочери Гузеевой началось психическое расстройство

Девушка рассказала, что ее беспокоит
Шоу-бизнес

Не Эмин: жена Агаларова показала любимого

Алена Гаврилова выплеснула эмоции
Шоу-бизнес

"Пластика?": Виталина Цымбалюк-Романовская стала точной копией красавицы Мэрилин Монро

Киевскую пианистку просто не узнать
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июня 2020 года

Что произошло за сутки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 2 июня 2020 года
Совет на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на выходные 30-31 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 1 по 6 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Было трудновато": олимпийская чемпионка откровенно о сложностях в работе с Тутберидзе
Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+