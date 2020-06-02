Правительство представило Путину план восстановления экономики

План включает три этапа. Первый – с июня по сентябрь 2020 года – назван стадией адаптации. На этот период допускается продление ограничительных мер из-за коронавируса в России.
Вторая стадия продлится до июня 2021 года. На этом этапе экономика продолжит восстанавливаться, а доходы граждан начнут расти. При этом должны быть приняты меры по недопущению ухудшения эпидемиологической обстановки.
Без ограничений экономика России заработает с июля 2021 года. В соответствии с документом, в этот период будет продолжаться устойчивый рост доходов населения.
Михаил Мишустин уточнил, что общенациональный план восстановления экономики включает порядка 500 мероприятий на общую сумму около пяти триллионов рублей. Главное – поддержать граждан и пострадавшие компании, отметил Владимир Путин.
По словам президента, приступить к реализации документа можно с июля текущего года. Согласно общенациональному плану восстановления экономики, безработица в России на конец 2020 года должна составлять не более 5%.
Помимо прочего, предусмотрена поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, операторов связи, негосударственных театров и концертных организаций, а также фермерских хозяйств. Дополнительно около триллиона рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры за счет выпуска долгосрочных облигаций. Поддержку получат и пригородные пассажирские компании.
Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о назначении голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. В конце марта оно было перенесено из-за распространения коронавируса в России.
Путин - о плане восстановления страны: Работа проделана очень большая. Не только по объему, но и по качеству. Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений. Сделаем это в ближайшее время, думаю, пара недель вам потребуется pic.twitter.com/H2sRgZ0Cnh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 2, 2020
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