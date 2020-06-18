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Экономика
К докризисному уровню: бизнес Москвы быстро наращивает прибыль

К докризисному уровню: бизнес Москвы быстро наращивает прибыль

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Пик эпидемии коронавируса миновал, Москва возвращается к нормальной жизни. Свидетельство этому – активно растущая деловая активность. Во вторую неделю июня оборот торговых и сервисных предприятий превысил 24 миллиарда рублей – это 98% от докоронавирусного уровня. По мнению вице-президента Московской торгово-промышленной палаты Сурена Варданяна, в основе позитивной динамика – способность столичного бизнеса к быстрому восстановлению и меры поддержки, которые приняли городские и федеральные власти.
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Возвращение деловой активности в Москве к докризисному уровню идет стремительными темпами. За последнюю неделю сферы бытовых услуг, автомобильные и авиационные перевозки выросли в 1,9 раза, а посещаемость торговых центров – в два раза. Оборот торговых и сервисных предприятий достиг 24,5 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов", – отметил представитель столичной мэрии.

Он напомнил, что власти города приняли четыре антикризисных пакета на общую сумму более 85 миллиардов рублей. Арендные каникулы, налоговые льготы, отсрочки по платежам, различные субсидии – это и многое другое помогает столичным предпринимателям преодолеть последствия пандемии.

Деловая активность в городе растет благодаря способности городского бизнеса к быстрому восстановлению и принятыми властями мерами поддержки, прокомментировал ситуацию вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. Правительство столицы сработало оперативно – в короткие сроки удалось создать систему анализа информации и приема предложений и на основании этого разработать меры поддержки предпринимателей, отметил он в интервью журналу "Компания".

Работы велась в несколько этапов. На первом собирали статистические данные. Важно было выяснить потребности бизнеса, число приостановших работу предприятий. К разработке мер поддержке власти подошли скрупулезно и взвешенно – это позволило направить средства реально нуждающимся отраслям. Каждая помощь нашла своего адресата.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Строить предположения и умозрительные теории в мэрии не стали – власти оперативно выстроили диалог с бизнесом и спросили у предпринимателей, какие из мер поддержки им необходимы. В работе активно участвовали и эксперты. Все замечания и предложения были переработаны – только после этого они легли в основу антикризисного плана помощи предпринимателям.

За апрель и май поступило более 1,5 тысячи звонков на горячую линию, свыше 3,6 тысячи обращений было отправлено по почте, уточнил Варданян. По его словам, многих предпринимателей волновали ситуации с государственными и внешними контрактами, возможность переориентации на выпуск средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования.

"Московская торгово-промышленная палата тесно работала с бизнесом, обратившимся за помощью. Если письма предпринимателей поступали одиночно, то их группировали по отраслям, сферам деятельности и ассоциациям, – рассказал Варданян. – Только МТПП передала в столичный Штаб по защите бизнеса около ста сгруппированных писем в различные инстанции".

На восстановительном этапе бизнес активно пользуется мерами поддержки. Варданян напомнил, что город продлил сроки подачи заявок на субсидии. Предприниматели получают отсрочки по уплате налогов и арендных платежей и другой помощью. Антикризисное плечо мэрии позволило бизнесу не только выжить в самые сложное весеннее время, но и быстро нарастить деловую активность на этапе снятия ограничений.

Диалог власти и предпринимателей проходил в ежедневном режиме. Владимир Ефимов возглавилсозданный еще в середине марта оперативный штаб по экономическим вопросам, лично встречался с бизнесменами, выслушивал их предложения, многие из которых легли в основу четырех антикризисных пакетов.

Владимир Ефимов. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

"Принимаемые в Москве инструменты помощи создавались с оглядкой на реальные проблемы рынка, – говорит Сурен Варданян. – Иногда методы помощи в конструктивных дискуссиях подвергались критике и корректировке со стороны бизнеса. Город отслеживал ситуацию, работал с фокус-группами, по отраслям, с выборкой и без выборки".

Власти Москвы во главе с Сергеем Собяниным в самые сложный период апреля и мая показали эффективную модель антикризисного управления. Диалог с предпринимателями велся не только в очной форме, но и на многочисленных онлайн-площадках.

"Этот кризис восстановил элемент открытого общения между властью и бизнесом. Тут немалую роль сыграли объединения бизнеса, которые помогли бизнесу и власти структурировать проблемы и возможности выхода из кризиса", – подчеркнул Сурен Варданян.

Напомним, что 16 июня в Москве прошел новый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В городе заработали летние веранды кафе и ресторановв полной мере возобновила работу служба каршеринга, открылись риэлторские агентства и прочее. Очередной этап пройдет 23 июня.

Автор: 18 июня 2020, 18:25

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