Пенсионеры в России получат единовременную выплату: названа сумма

На счета пенсионеров в России будет перечислено около двух тысяч рублей. Единой для всех суммы нет: размер выплаты в регионах будет разным, сообщила эксперт по пенсиям Анастасия Киреева. Но такая мера коснется далеко не всех.



прочитано 862 раза