Части пенсионеров в России повысят выплаты с 1 июля

С 1 июля текущего года повышаются пенсии для пожилых граждан, которые являются опекунами несовершеннолетних. Для этой категории пенсионеров выплаты ранее не индексировались, теперь они получат повышенную страховую пенсию. Соответствующий законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина.



Отсутствие индексации выплат для таких пенсионеров объяснялось тем, что опекунство не расценивалось как работа. Таким образом, пожилые опекуны формально не являлись работающими пенсионерами и получали пособие не более четырех тысяч рублей.

Начало июля принесет радостные вести и для пенсионеров, завершивших трудовую деятельность. Индексация пенсий для них будет восстановлена. Гражданам сделают перерасчет и добавят средства с учетом пропущенных индексаций.

Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении парламента. Депутаты намерены принять его до конца месяца, после чего он вступит в силу.

Работающие пенсионеры в России лишены индексаций с 2016 года. Вернуть повышение выплат для этой категории граждан предложили в ЛДПР. Партийцы уверены: отсутствие индексации для работающих пенсионеров провоцирует рост социальной напряженности.

Также "Дни.ру" писали, что некоторые пенсионеры в России получают единовременную выплату в размере около двух тысяч рублей. Мера коснется жителей Ленинградской, Пензенской и Тамбовской областей.

По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.

Обращаться в ПФР не нужно.#ПФР #важнознать #пенсия #80лет #COVID19 pic.twitter.com/sPIhVHPq0r