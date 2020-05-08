На карантине из-за коронавируса россияне бросились снимать наличные

Эпидемия коронавируса стала причиной многих изменений. В частности, она нанесла заметный ущерб экономики России. Тем временем простые граждане стараются хранить сбережения в наличных.

На фоне неопределенности в сроках карантина в России Центральный банк фиксирует заметно возросший спрос на наличные деньги. В результате профицит ликвидности в банках страны снизился до отметки в 1,4 триллиона рублей. В начале года этот показатель находился на уровне в 2,8 триллиона.

Из-за снижения структурного профицита ликвидности регулятор принял решение о снижении объемов размещения купонных облигаций. Однако для стороннего наблюдателя эта ситуация говорит, в первую очередь, о поведении россиян.

Пока в России действует карантин из-за коронавируса, а экономические перспективы как каждого конкретного человека, так и всей страны, остаются туманными, люди предпочитают снимать наличные деньги. В таком поведении нет ничего удивительного.



В последние годы развитие современных технологий и естественное стремление мировой экономики к переходу во все более абстрактное состояние создали устойчивый тренд на отказ от наличных средств и переход ко все большей цифровизации экономики. Перемены, которые принес с собой коронавирус, кажется, рискуют переломить эту тенденцию.

В условиях, когда стоимость нефти на бирже может достигать отрицательных значений, а цены акций то растут, то падают в хаотическом порядке, обывателю сложно проникнуться доверием к построенной вокруг электронного расчета экономике. Вместе с этим, растет и недоверие к электронным платежам как таковым.

Все это приводит к тому, что люди постепенно начинают опасаться безналичного расчета, предпочитая наличные деньги. Наличие материального носителя в их глазах становится серьезным аргументом в пользу бумажных денег.