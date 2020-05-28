Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Новости "Дом-2" Гороскоп

Топ новостей

"Я поговорила с Костей": певица объявила об уходе от Меладзе
Обнародованы сроки снятия карантина в Москве
Повзрослевшая Полищук из "Сватов" превратилась в настоящую красавицу
Полину Гагарину попросили больше не петь
Беременная Собчак испугалась остаться одна
партнеры
Четверг
28 мая
Лента новостей
19:10
Хорватия открыла границы для граждан ЕС
18:58
Собянин: Летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже мировой
18:38
Под Воронежем подросток убил девочку и спрятал ее тело в заброшенном доме
18:32
Долги россиян поставили исторический рекорд
18:08
Когда разведутся Муцениеце и Прилучный
17:57
Жена Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей" о самоизоляции с мужем: Мы в дурке
17:56
"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
17:54
Ольга Кабо восхитила красотой на архивном фото: Мне 20 лет
17:49
У звезды фильма "Начало" обнаружили COVID-19
17:42
Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
17:39
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
17:38
"Она зашла со мной в комнату": грязные откровения участника "Дома-2" об изнасиловании родной матери
17:32
Врач назвал неожиданный симптом коронавируса
17:31
У россиянина похитили рукопись Пушкина за 75 миллионов рублей
17:24
"Ну, попал ты в ДТП по пьяни, с кем не бывает?!": помощник отреагировал на слова пятого мужа Лолиты Милявской
17:18
В Москве ребенок отравился гранулами для чистки труб
17:02
Собянин об ограничениях в Москве: Могут сохраниться до создания вакцины
16:58
Пьяная Гузеева сорвала спектакль: Упала и покатилась
16:58
В московском транспорте зафиксировали рекордное число пассажиров
16:38
"Срежьте свой жир": Куклачев вмешался в скандал Пригожина и Шнурова
16:37
Поклонники обсуждают повзрослевшую дочь певицы Славы: Блонд не к лицу
16:36
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:12
Дворец сделал официальное заявление о срыве Кейт Миддлтон
16:11
Солист группы "Чай вдвоем" в детстве пережил сексуальное насилие
16:05
Россияне ахнули от вида ненакрашенной Алсу
15:58
В тяжелом состоянии: петербуржец попал под колеса "Газели"
15:32
Власти Москвы назвали условие открытия парикмахерских
15:29
Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала обновленную фигуру после карантина
15:28
Костюшкин вспомнил скандал с Пугачевой: Гитлер был чуть хуже
15:18
59-летний Цекало откровенно о сексе с молодой женой
15:17
Четыре игрока "Локомотива" подхватили коронавирус
15:10
Бедная Юля: что случилось с новым роскошным памятником Началовой
14:53
Сын Плющенко назвал главную цель в жизни
14:50
Прохор Шаляпин призвал ноющих из-за безденежья звезд быть скромнее
14:41
Костюшкин из группы "Чай вдвоем" признался в отношениях с геем
14:32
"Егоза": дочь Галкина полюбила опасное развлечение (видео)
14:20
"Ничего ей не надо!": сын высказался о сидящей без копейки 71-летней Поргиной
14:17
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
14:08
"Старался мстить и усложнять жизнь": жена публично вывалила грязное белье сына Алибасова
14:02
Вирусолог предрек всплеск заболеваемости из-за ношения масок и перчаток
13:59
Собянин напомнил о правилах при смягчении карантина в Москве
13:58
Сын заговорил на шоу о разводе Газманова
13:48
Галкин застрял в кустах Пугачевой: Здесь такие заросли!
13:41
Анна Семенович рассказала о привычке заедать стресс: Иногда обжорство длится пару дней
13:40
Разин назвал Шнурова гаденышем с поганым языком после скандала с Пригожиным
13:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года
13:14
Убивает за 15 минут: найден естественный враг коронавируса
13:03
Заворотнюк засняли во время нежностей с симпатичным кобелем на полу
12:55
В России выросли цены на продукты на фоне изменений курса рубля
12:52
Разумовская из "Солдаток" получила предложение руки и сердца прямо на шоу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сойтись не получилось: певица Пелагея подала на развод с хоккеистом
Жалующуюся на безденежье Поргину пристыдили
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова
Появились новые подробности конфликта Познера с Михалковым
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
Экономика
Долги россиян поставили исторический рекорд

Долги россиян поставили исторический рекорд

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Центральный банк зафиксировал максимальный уровень кредитной нагрузки россиян в начале апреля. Этот показатель планомерно увеличивается с середины 2017 года.
прочитано 381 раз

Коронавирус в России спровоцировал масштабные проблемы с экономикой. Несмотря на то, что власти разработали комплексный план поддержки граждан и представителей малого и среднего бизнеса, ухудшение уровня жизни у многих стало заметным.

ПО ТЕМЕ

Путин поддержал идею увеличить пособие по безработице втрое

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Люди были вынуждены закрывать финансовые дыры кредитными деньгами. Уровень долговой нагрузки россиян к 1 апреля 2020 года достиг отметки в 10,9%, сообщили в Центробанке. Этот показатель оказался самым большим за все время наблюдений.

В регуляторе отметили, что и до кризиса из-за пандемии коронавируса высокая закредитованность населения считалась одной из уязвимостей финансового сектора страны. После начала эпидемии часть российских заемщиков не смогли в срок внести платежи. "Это определенный индикатор кредитного качества", – рассказал представитель ЦБ.

При этом в регуляторе сочли, что не все пропустившие один платеж будут показывать просрочку и дальше. Кто-то самостоятельно восстановит график платежей, другим кредит реструктурируют.

Однако масштабы этой реструктуризации в краткосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков. Банк России полагает, что участники рынка успеют подготовиться к ухудшению состояния портфелей.

Автор: 28 мая 2020, 18:32 Источник: РБК ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус в России: толпы в магазинах и тотальный карантин

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт назвал главную причину продолжения войны в Донбассе
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Путин похвалил Собянина за эффективную борьбу с коронавирусом
Володин об опасности поездок за границу: "Отдохнувшие, загорелые, но больные"

Шоу-бизнес

Жена Половцева из сериала "Улицы разбитых фонарей" о самоизоляции с мужем: Мы в дурке
"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Разин сообщил о причастности Бузовой к захвату банка в Москве
"Она зашла со мной в комнату": грязные откровения участника "Дома-2" об изнасиловании родной матери

Проишествия

На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью
"Влюбленный" в Бузову грабитель объяснил свой поступок
Мать убитой историком Соколовым студентки впервые рассказала о ее страшных муках

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Дворец сделал официальное заявление о срыве Кейт Миддлтон

Говорят, герцогиня вне себя
Шоу-бизнес

"Ну, попал ты в ДТП по пьяни, с кем не бывает?!": помощник отреагировал на слова пятого мужа Лолиты Милявской

Скандал набирает обороты
Шоу-бизнес

Как живет певица Ирина Отиева после алкогольного скандала

Репортеры связались с артисткой
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года

Россияне готовятся к постепенному смягчению карантина

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2020 года
Гороскоп на июнь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Беременная Слуцкая увидела пророческий сон: Маленькая девочка с серыми глазами
"Очень волнительное событие": коронавирус доставил хлопот Загитовой
"Тупость": Тарасова взвыла из-за лжи с российских экранов
"Болезненно переживает": знаменитая фигуристка поведала о состоянии Тутберидзе после бегства Трусовой

Регионы

В России обнаружена гигантская пирамида
Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+