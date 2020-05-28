В России подскочили цены на продукты: виноват курс рубля

В предыдущем месяце вектор дефлятора совпал с официальным показателем инфляции Росстата. Индекс показал рост в 1,13%, а инфляция – рост в 0,83%.
Годовые значения этих показателей составляют 2,3% и 2,1% соответственно. Это намного выше прошлогодних -0,22% и 0,29%.
За последние месяцы эти значения стали максимальными и даже превысили традиционно наиболее высокие для годовой сезонности январские показатели. Цены на продукты выросли на 3,18%.
А вот на бензин они несколько снизились (-0,24%). На услуги ЖКХ цены не изменились (0,00%). Сообщается, что резкий рост цен на продукты произошел на фоне значительных изменений в курсе рубля.
Напомним, что экономические проблемы возникли в стране в связи с эпидемией коронавируса и попытками остановить распространение болезни. Карантин в России, как и в других странах, привел к сложностям в работе многих предприятий.
Как писали "Дни.ру", теперь перед российскими властями стоит задача поддержать производство, пищевую промышленность, малый и средний бизнес и простых людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации
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