Путин разнес министерства из-за выплат в связи с коронавирусом

В начале совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок Владимир Путин затронул другую, не менее важную тему. Он напомнил, что 11 мая он озвучил целый набор мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
В частности, многие люди обратили внимание на выплаты в связи с коронавирусом на каждого ребенка в возрасте от трех о 15 лет включительно. В результате поступило более миллиона заявок от людей, которые рассчитывали получить положенные им деньги.
"Портал госуслуги не справился с этим объемом обращений", – подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что в министерстве уже успели исправить эту недоработку, но все же попросил обратить внимание на эту ситуацию и на похожие вопросы.
В частности, не во всех регионах были проведены стимулирующие выплаты в связи с коронавирусом для медицинских работников. Более того, в некоторых субъектах процесс стартовал только после "окрика" на высшем уровне. "Стоило обратить на это внимание, и, пожалуйста, работа закипела", – заметил президент.
Напомним, ранее с жестким заявлением о необходимости оперативного перечисления денег выступил премьер-министр Михаил Мишустин. "Не надо ждать даты зарплаты, чтобы перечислить их людям", – подчеркнул он.
Напомним, выплаты в связи с коронавирусом были объявлены президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Речь идет как о деньгах, положенных медикам за борьбу с эпидемией, так и о поддержке предпринимателей, семей с детьми и людей с низким достатком.
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