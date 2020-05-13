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Экономика

Путин разнес министерства из-за выплат в связи с коронавирусом

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
Президент России Владимир Путин устроил жесткий разнос министерствам из-за ситуации с выплатами в связи с коронавирусом. Ситуация с перечислением денег людям пока оставляет желать лучшего.
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В начале совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок Владимир Путин затронул другую, не менее важную тему. Он напомнил, что 11 мая он озвучил целый набор мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.

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Выплаты на детей в связи с коронавирусом: как получить положенные деньги

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В частности, многие люди обратили внимание на выплаты в связи с коронавирусом на каждого ребенка в возрасте от трех о 15 лет включительно. В результате поступило более миллиона заявок от людей, которые рассчитывали получить положенные им деньги.

"Портал госуслуги не справился с этим объемом обращений", – подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что в министерстве уже успели исправить эту недоработку, но все же попросил обратить внимание на эту ситуацию и на похожие вопросы.

В частности, не во всех регионах были проведены стимулирующие выплаты в связи с коронавирусом для медицинских работников. Более того, в некоторых субъектах процесс стартовал только после "окрика" на высшем уровне. "Стоило обратить на это внимание, и, пожалуйста, работа закипела", – заметил президент.

Напомним, ранее с жестким заявлением о необходимости оперативного перечисления денег выступил премьер-министр Михаил Мишустин. "Не надо ждать даты зарплаты, чтобы перечислить их людям", – подчеркнул он.

Напомним, выплаты в связи с коронавирусом были объявлены президентом России Владимиром Путиным 11 мая. Речь идет как о деньгах, положенных медикам за борьбу с эпидемией, так и о поддержке предпринимателей, семей с детьми и людей с низким достатком.

Автор: 13 мая 2020, 14:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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