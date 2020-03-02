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Экономика

Деньги пенсионеров под угрозой? Старикам в России дали срок до декабря

Пенсии в России. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российские СМИ сообщают о новом правиле для пенсионеров. Предписания следует выполнить до 1 декабря. 
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До декабря текущего года пенсионеры в России должны сделать выбор в пользу фонда для хранения накоплений. Это распространяется на граждан, сформировавших накопительную часть пенсии, сообщает портал PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

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Накопительная часть пенсии по умолчанию хранится в ПФР. Если ничего не предпринимать, то с начала декабря текущего года накопления будут автоматически переведены в государственную управляющую компанию "Внешэкономбанк", сообщает "Царьград".

Чтобы сделать выбор в пользу другой организации, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать через сайт госуслуг или в территориальном отделении ПФР.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Центробанк и Минфин прорабатывают возможность покупки пенсионных баллов на средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана, а также стажа для получения страховой пенсии.

Кроме того, в этом году в России могут восстановить индексацию пенсий работающим гражданам. Выплаты им не повышаются четвертый год.

Осенью 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об изменении параметров пенсионной системы. Возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин увеличивается с 60 до 65 лет, женщин – с 55 до 60. Реформа растянется на десять лет и закончится в 2028 году.

Автор: 2 марта 2020, 13:41

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