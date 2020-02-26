Россиян предупредили о новых условиях начисления пенсий

Сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) средства можно потратить на покупку пенсионных баллов. Такую возможность прорабатывают Центробанк и Министерство финансов.



Потратить сформированные в рамках ГПП средства можно будет не только для покупки пенсионных баллов, но и страхового стажа и получения страховой пенсии. Сейчас для назначения страховых выплат нужно достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет трудового стажа и от 30 пенсионных баллов. Кому не хватает стажа или баллов, те могут докупить их в Пенсионном фонде, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сенатор Елена Бибикова предупредила о возможном снижении пенсий. Выплаты могут пересчитать опекунам нетрудоспособных иждивенцев, получавших от государства дополнительные выплаты. Кроме того, пенсии могут снизить, если в Пенсионном фонде решат, что их размер был завышен.

Новость о снижении пенсий россияне встретили с негодованием. Пользователи Сети напомнили о социальной политике в советское время: тогда пенсии не снижались, а постоянно индексировались.

Как сообщали "Дни.ру" в России может быть восстановлена индексация работающим пенсионерам. Выплаты им не повышались до 2016 года. Законопроект о восстановлении индексации внес на рассмотрение депутатов член Совета Федерации Василий Иконников.

Напомним, что в 2018 году в России были изменены параметры пенсионной системы. В соответствии с реформой, к 2028 году возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин повысится до 65 лет, для женщин – до 60.