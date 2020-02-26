Россиян предупредили о новых условиях начисления пенсий

Потратить сформированные в рамках ГПП средства можно будет не только для покупки пенсионных баллов, но и страхового стажа и получения страховой пенсии. Сейчас для назначения страховых выплат нужно достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет трудового стажа и от 30 пенсионных баллов. Кому не хватает стажа или баллов, те могут докупить их в Пенсионном фонде, сообщает "Коммерсантъ".
Ранее сенатор Елена Бибикова предупредила о возможном снижении пенсий. Выплаты могут пересчитать опекунам нетрудоспособных иждивенцев, получавших от государства дополнительные выплаты. Кроме того, пенсии могут снизить, если в Пенсионном фонде решат, что их размер был завышен.
Новость о снижении пенсий россияне встретили с негодованием. Пользователи Сети напомнили о социальной политике в советское время: тогда пенсии не снижались, а постоянно индексировались.
Как сообщали "Дни.ру" в России может быть восстановлена индексация работающим пенсионерам. Выплаты им не повышались до 2016 года. Законопроект о восстановлении индексации внес на рассмотрение депутатов член Совета Федерации Василий Иконников.
Напомним, что в 2018 году в России были изменены параметры пенсионной системы. В соответствии с реформой, к 2028 году возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин повысится до 65 лет, для женщин – до 60.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
В СССР всё было нормально!
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Секс символы сегодня
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.