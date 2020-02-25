На что жить? Россиян огорошили заявлением о снижении пенсий

О том, кому и почему могут снизить пенсию, рассказала зампред
комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Мера может
коснуться тех, кто являлся опекуном нетрудоспособного иждивенца и получал за
это дополнительные деньги от государства.
Также пенсию могут снизить, если в Пенсионном фонде решат, что размер выплат был завышен необоснованно. Плохие новости и для тех, кто переезжает на постоянное место жительства в регион, где прожиточный уровень ниже, сказала сенатор в беседе с "Парламентской газетой".
Россияне встретили заявление парламентария с негодованием. Пользователи Сети возмущены вероятностью уменьшения пенсионных выплат, тогда как их размер едва дотягивает до прожиточного минимума, отмечает портал "Царьград".
Особенно россиян возмутили слова об "ошибочном" начислении пенсий. Комментаторы напомнили о социальной политике СССР, где пенсии не занижались, а периодически индексировались. Другие пользователи усомнились в эффективности работы Пенсионного фонда.
Ранее "Дни.ру" сообщали об изменениях в начислении пенсий. С 1 июля текущего года все социальные выплаты переводятся на карты национальной платежной системы "Мир". Те, у кого их нет, могут столкнуться с трудностями при начислении выплат.
Напомним, что осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об изменении параметров пенсионной системы. Реформа растянется на десять лет: к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится до 65 лет, для женщин – до 60.
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