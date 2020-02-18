Повышение пенсий: россиян обрадовали неожиданной прибавкой

Выплаты работающим пенсионерам индексировались до 2016 года.
Нормативно-правовой акт предлагает восстановить этот механизм с текущего года.
Для этого предлагается исключить из федерального закона "О страховых
пенсиях" пункт 26.1, который был введен в декабре 2015-го.
На индексацию пенсий работающим гражданам в текущем году уйдет 368,5 миллиарда рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. В следующем году цифра вырастет до 426 миллиардов, а еще через год - до 524 миллиардов.
На индексацию выплат работающим пенсионерам планируется направить часть профицита федерального бюджета. В этом году доходы превысят расходы более чем на 876 миллиардов рублей.
Между тем в правительстве инициативу сенатора не поддержали. В кабмине пояснили, что законопроект не учитывает требования Бюджетного кодекса.
Россияне восприняли новость об индексации пенсий позитивно. "Хорошая новость. Но непонятно, что будет в этом году с профицитным бюджетом из-за спада ведущих экономик торговых стран", – отметил в комментариях на сайте РИА Новости пользователь с ником Den KL.
"Дни.ру" сообщали, что с июля текущего года все выплаты пенсионерам переведут на карты национальной платежной системы "Мир". Если карта не оформлена, с получением законных пособий могут возникнуть проблемы.
Напомним, что осенью 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров пенсионной системы. К 2028-му возраст выхода на заслуженный отдых повысится до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
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