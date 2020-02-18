Россиянам простят неоплату коммунальных услуг? Появились подробности

Автором законопроекта выступил член фракции КПРФ Алексей
Куринный. По его словам, из-за отключения ЖКХ часто страдают не только
должники, но и добросовестные плательщики. К разработке нормативно-правового
акта депутата побудили жалобы граждан.
Он отметил, что после перекрытия канализация выливается в другие жилые помещения, что приводит к антисанитарии. Отопление отключать тоже не стоит – семьи с маленькими детьми будут вынуждены жить в холоде.
Внесение поправок в Жилищный кодекс могло бы устранить проблемы в законодательстве, считает парламентарий Галина Хованская. В постановлении правительства частично прописан запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг неплательщикам.
Некоторые из примеров отключения депутат назвала "безобразными". "Это приводит к нарушению всех санитарных норм. И страдает как сам должник, так и другие жители этого дома", – цитирует Хованскую газета "Известия".
Как писали "Дни.ру", россияне могут воспользоваться скидкой 60% при оплате услуг ЖКХ. Такое право есть у ветеранов, ликвидаторов радиационных аварий, инвалидов всех групп, семей с детьми-инвалидами и других категорий граждан.
Облегчить бремя расходов граждан на коммунальные услуги позволит и законопроект, запрещающий банкам брать дополнительную комиссию от оплаты ЖКХ. Сейчас она составляет от 0,5% до 2%. Парламент может рассмотреть документ в конце февраля.
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