Как платить за ЖКХ меньше: россиянам напомнили о льготе

В соответствии с законодательством некоторые граждане
освобождены от необходимости оплачивать "коммуналку". Такой
привилегии удостоены полные кавалеры высших наград России и СССР.
Кроме того, некоторые категории граждан при оплате ЖКХ могут воспользоваться скидкой в 60%. Такое право есть у инвалидов всех групп, семей с детьми-инвалидами, ветеранов, ликвидаторов радиационных аварий и малолетних узников концлагерей. Это льготники федерального уровня.
Скидки бывают и региональные, напоминает портал "Царьград". Каждый субъект Федерации составляет собственный список. В большинстве случаев в него входят многодетные семьи, пенсионеры, сироты и малоимущие.
На облегчение бремени расходов граждан на коммунальные услуги направлен и законопроект, запрещающий банкам брать дополнительную комиссию от оплаты ЖКХ. Сейчас она составляет от 0,5 до двух процентов. Документ планируется внести на рассмотрение парламента в конце февраля. Нормативно-правовой акт поддержали в Центробанке.
Ранее "Дни.ру" писали о способах снизить стоимость услуг ЖКХ. К примеру, сэкономить до десяти тысяч литров воды в год позволит установка на бачок унитаза кнопки экономного слива. Кроме того, можно отказаться от привычки лежать в ванной в пользу душа.
В среднем за жилищно-коммунальные услуги россияне платят 3,8 тысячи в месяц. С 1 июля тарифы подорожают примерно на 4%. В дальнейшем индексация будет проводиться раз в год.
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