Назван неожиданный способ уменьшить плату за услуги ЖКХ

Снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг поможет
своевременная очистка фильтра пылесоса. Если он забит, то теряется мощность
всасывания. В результате одно и то же место приходится проходить несколько раз,
затрачивается больше времени, а значит, электричества.
Внимательнее относиться к расходованию ресурсов стоит и при стирке. Эксперты советуют не нагревать воду в стиральной машине до максимума и уменьшить показатель оборотов при отжиме.
Небольшие лайфхаки есть и при пользовании санузлом: установка на бачок унитаза кнопки экономного слива позволит снизить расход воды на 10 тысяч литров в год. А привычку лежать в ванной можно заменить быстрым приемом душа: специалисты подсчитали, что таким образом расходование воды удастся уменьшить в полтора, а то и два раза.
Также не следует лениться отключать от сети электроприборы. Все они оснащены подсветкой, которая потребляет определенное количество энергии. Сэкономить поможет и установка энергосберегающих ламп.
Грамотно расходовать ресурсы позволит и установка специальных приборов учета. Специалисты советуют ставить многотарифные счетчики: энергопотребление по нему в ночные часы значительно дешевле, отмечает портал "На Западе Москвы".
Напомним, что ранее "Дни.ру" писали о новой строчке в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о добровольном страховании. Средняя стоимость полиса – 200 рублей в месяц. Компенсации пострадавшим будут рассчитываться, исходя из средней рыночной цены жилья в регионе. Пока проект действует в 16 субъектах Федерации, включая Московскую и Ленинградскую области.
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