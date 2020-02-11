Назван неожиданный способ уменьшить плату за услуги ЖКХ

За жилищно-коммунальные услуги россияне в среднем платят около 3,8 тысячи рублей в месяц. Но далеко не все знают о маленьких хитростях, которые помогут значительно уменьшить цифры в платежных документах. Эксперты посоветовали следить за состоянием пылесоса.



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