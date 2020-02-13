Россиян обрадовали заявлением о снижении пенсионного возраста

Накануне члены фракции вместе с депутатами от Компартии
внесли на рассмотрение законопроект о моратории на повышение пенсионного
возраста до 2030 года. Документ был отклонен, поскольку в российском
законодательстве не существует положения о моратории на принятии каких-либо
законов.
Свою точку зрения высказал депутат Олег Нилов. Вопрос пенсионного возраста он назвал болезненным. Он не исключил, что параметры пенсионной системы можно будет пересмотреть, когда Россия войдет в пятерку самых развитых экономик мира.
Страна станет богаче, поэтому можно будет поставить вопрос о снижении пенсионного возраста до прежних значений: 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. Об этом депутат написал в своей колонке на портале "Царьград".
Пользователи Сети отреагировали на заявление позитивно. "Радость-то какая", – написал комментатор с ником Кремлевский Связной.
Напомним, что в 2018 году президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в пенсионной системы. Возраст выхода на заслуженный отдых был повышен до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин. Пенсионный возраст повышается постепенно. Реформа закончится в 2028 году.
Для некоторых категорий граждан все останется по-старому. В 55 и 60 лет на пенсию выйдут многодетные матери, инвалиды первой группы, а также те, кто работал в тяжелых условиях и на вредных производствах.
Впрочем, и остальные россияне смогут получить заветные выплаты раньше срока. Это касается тех, кто держит свои накопления в негосударственном пенсионном фонде.
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