Подкинули проблем: россиянам изменили условие начисления пенсий

С 1 июля текущего года пенсии будут перечисляться только на
карты национальной платежной системы "Мир". Пенсионеры должны
оформить соответствующую карту, иначе с получением выплат могут возникнуть
проблемы.
Как отметили в Пенсионном фонде, всем открывшим с 1 июля 2017 года счет для получения пенсий, кредитные организации были обязаны предоставить карту "Мир". Те, кто получает выплаты на карты других банков, обязаны их сменить, сообщает портал PRIMPRESS.
Ранее депутат от "Справедливой России" Олег Нилов сообщил о возможном снижении возраста выхода на пенсию. По его мнению, к этому вопросу можно вернуться, когда наша страна войдет в пятерку самых экономически развитых. Население станет богаче, поэтому появится возможность вернуться до прежних значений: 55 лет для женщин и 60 – для мужчин, пояснил парламентарий в своей колонке на портале "Царьград".
Указ об изменении параметров пенсионной системы президент России Владимир Путин подписал осенью 2018 года. Возраст выхода на заслуженный отдых повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Реформа растянута на десять лет, закончить ее планируется в 2028 году.
Некоторые категории граждан будут уходить на пенсию по старым правилам. Среди них – инвалиды первой группы, многодетные матери, те, кто трудился на опасных производствах.
Сократить срок выхода на пенсию все же можно. Для этого россияне должны перевести свои накопления в негосударственный пенсионный фонд.
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