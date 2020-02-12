На пять лет раньше: россияне смогут досрочно получить пенсию

Граждане России смогут получить пенсию на пять лет раньше. Но для этого необходимо выполнить одно немаловажное условие.



Россияне должны держать пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде, в таком случае они смогут уйти на заслуженный отдых на пять лет раньше.



Как отмечает газета "Известия", инициатива о получении негосударственной пенсии для женщин с 55 лет и мужчин с 60 прошла первое чтение в Госдуме в октябре прошлого года. Но у ряда ведомств возникли замечания к нормативно-правовому акту.

Снижение возраста для получения выплат по системе негосударственного пенсионного обеспечения поспособствует развитию этого инструмента. Но для этого властям нужно предоставить гражданам новые преференции: расширить налоговые льготы для вкладчиков и создать возможность софинансирования пенсий со стороны работодателей.

Сейчас в России реализуется пенсионная реформа. К 2028 году возраст для получения государственной пенсии увеличится для мужчин до 65 лет и для женщин – до 60.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился подготовить изменения в федеральные законы, касающиеся индексации пенсий. До 11 февраля Министерство финансов должно было подготовить свои инициативы по внесению изменений в федеральный бюджет.

О необходимости повышения пенсий в своем послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. Глава государства предложил зафиксировать положение об индексации выплат в Конституции.

После слов президента губернаторы в регионах принялись вводить дополнительные выплаты к пенсиям. Так, в Подмосковье с 1 мая будут повышены выплаты для одиноких пенсионеров старше 65 лет. Им положена дополнительная тысяча рублей.