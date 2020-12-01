Доходы россиян резко возросли

В ходе исследования аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza заметила, что доходы жителей России увеличились. А ведь еще полгода назад в стране наблюдалось их резкое снижение.

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8,4%, по сравнению с тем же показателем в 2019-ом. С июля по сентябрь ситуация существенно изменилась. Падение составило всего 4,8%, но, учитывая данные апреля-июня, можно смело говорить о росте.

Если рассматривать регионы отдельно, то увеличение доходов особенно заметно в Краснодарском крае (+51,6%), Дагестане (+30,6%) и Кабардино-Балкарии (+25,3%). Также рост произошел в Ставропольском крае, Брянской и Ростовской областях, Чечне и Севастополе.

Увеличению среднедушевого доходов эксперты нашли несколько объяснений. Во-первых, в третьем квартале было гораздо больше рабочих дней, чем во втором. Весной, как известно, вся Россия находилась на карантине. Во-вторых, летом и осенью жители страны получали выплаты в связи в пандемией.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые граждане получат две пенсии в декабре. Сенатор Елена Бибикова объяснила: с 1 по 3 января филиалы "Почты России" работать не будут, поэтому пенсионерам, которые обычно получают пособие в первые числа месяца, доставят выплату за январь месяцем ранее.