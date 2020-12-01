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Экономика
Доходы россиян резко возросли

Доходы россиян резко возросли

Фото: pixabay.com
В ходе исследования аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza заметила, что доходы жителей России увеличились. А ведь еще полгода назад в стране наблюдалось их резкое снижение.
прочитано 4155 раз

Во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8,4%, по сравнению с тем же показателем в 2019-ом. С июля по сентябрь ситуация существенно изменилась. Падение составило всего 4,8%, но, учитывая данные апреля-июня, можно смело говорить о росте.

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Если рассматривать регионы отдельно, то увеличение доходов особенно заметно в Краснодарском крае (+51,6%), Дагестане (+30,6%) и Кабардино-Балкарии (+25,3%). Также рост произошел в Ставропольском крае, Брянской и Ростовской областях, Чечне и Севастополе.

Увеличению среднедушевого доходов эксперты нашли несколько объяснений. Во-первых, в третьем квартале было гораздо больше рабочих дней, чем во втором. Весной, как известно, вся Россия находилась на карантине. Во-вторых, летом и осенью жители страны получали выплаты в связи в пандемией.

Напомним, ранее стало известно, что некоторые граждане получат две пенсии в декабре. Сенатор Елена Бибикова объяснила: с 1 по 3 января филиалы "Почты России" работать не будут, поэтому пенсионерам, которые обычно получают пособие в первые числа месяца, доставят выплату за январь месяцем ранее.

Автор: 1 декабря 2020, 13:27 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
было бы смешно, если бы не было так грустно от этой лжи
Гость
Ответить
Гость
У меня ощущение, что народ и правительство живут в двух параллельных реальностях.... даже комментировать этот бред из статьи не хочу...
А для Вас это новость?
Гость
Ответить
У меня ощущение, что народ и правительство живут в двух параллельных реальностях.... даже комментировать этот бред из статьи не хочу...
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