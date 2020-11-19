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Экономика
Ничего лишнего: российский ритейл осваивает формат

Ничего лишнего: российский ритейл осваивает формат "жестких" дискаунтеров

Фото:Андрей Никеричев/АГН Москва
Бушующий коронавирусный кризис меняет формат российского ритейла. Компании встали перед непростой задачей: как сократить расходы и сохранить рентабельность бизнеса. На помощь приходит формат так называемых жестких дискаунтеров: небольшой торговый зал, скромный ассортимент и собственные торговые марки – ничего лишнего.
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Пионерами во внедрении нового формата стали "Магнит" и X5 Retail Group. В июле 2020 года "Магнит" запустил дискаунтеры под вывеской "Моя цена". В регионах открыто пять магазинов. В свою очередь X5 в конце октября открыла два дискаунтера "Чижик".

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Ассортимент в таких магазинах ограничен самыми популярными товарами. Представлено около 800 позиций – в среднем это в пять раз меньше, чем в типичных городских супермаркетах, а цены ниже на 15%. В X5 прогнозируют, что к 2023 году оборот такого формата вырастет до 600 миллиардов рублей – это в 1,5 раза больше, чем сегодняшний оборот бюджетных магазинов.

Уже сейчас к числу посетителей таких торговых точек можно отнести 20 миллионов человек, и это не предел, уверен сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин. За несколько месяцев коронакризиса россиян, живущих за чертой бедности, стало больше на 1,5 миллиона человек, люди начинают экономить, отметил он.

"Коронакризис заставил посмотреть в сторону честного дискаунтера – простота во всем, небольшой торговый зал, малый ассортимент, преимущественно собственные торговые марки и никаких промоакций – только так можно сократить расходы при сохранении рентабельности", – убежден сооснователь Fix Price.

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Экономическая нестабильность заставила россиян обратить внимание на магазины, которые он раньше избегал. Эпоха сверхпотребления приходит к своему концу: покупатель отказывается платить за товар 200 рублей, если его можно купить за 100, говорит управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко.

Экономить становится модно. Редкие походы в магазины и приобретение большого числа товаров длительного хранения – такое поведение покупателей позволит дискаунтерам конкурировать с онлайн-продавцами.

Свою роль играет и дефицит площадей в густонаселенных районах. Крохотным дискаунтерам не требуется много места. Да и расположение мини-магазина не принципиально: люди пойдут за привлекательной ценой – точка станет популярной.

Сергей Ломакин привел в пример немецкие торговые сети ALDI и LIDL. Это типичные дискаунтеры, люди ходят туда нечасто, но закупаются по-крупному. В основном – крупой, бакалеей, консервами, бытовой химией и товарами для домашних питомцев.

"Бизнес стремился играть не столько на низких ценах, сколько на сервисе, дизайне и в большей степени – на специальных акциях", – говорит Ломакин.

Главная задача сейчас – сохранить рентабельность и добиться снижения цен. Дискаунтеры хорошо для этого подходят, считает управленец. Он прогнозирует активное распространение такого формата по всей стране. Ломакин не исключает, что доля "жестких" дискаунтеров в скором времени достигнет 10% среди всех торговых точек.

Впрочем, реально "жестких" дискаунтеров в России пока не появилось, считают эксперты. Анонсы были в регионах, где особенно заметно падение доходов населения, а на федеральном уровне заметны супермаркеты "Да!" от торговой сети "О'кей". От классических дискаунтеров их отличает скромная доля собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте.

"Благодаря снижению маркетинговых издержек, которое дают СТМ, а также масштабу федеральных сетей и оптимальному выстраиванию логистических цепочек, лидеры рынка действительно могут предложить "заманчивые" цены и иметь интересную бизнесу рентабельность", – считает Сергей Ломакин.

Пандемия коронавируса подстегнула и развитие максимально цифровизированных форматов торговли – Take&Go. Один из таких магазинов открылся в мае в Москве-Сити. Оператором стала сеть "Азбука вкуса".

Схема работы торговой точки простая: покупатель регистрируется в приложении, выбирает понравившийся товар, после чего система автоматически списывает деньги с его счета.

В свою очередь X5 открыла первую "Пятерочку на лету". Для входа в магазин покупатель регистрируется в приложении и получает QR-код. В крохотном магазинчике площадью 80 квадратных метров работает принцип самообслуживания с автоматическим сканированием корзины и бесконтактной оплатой.

Сооснователь сети Fix Price Сергей Ломакин не уверен, что в ближайшее время такой формат будет окупаться. По его оценкам, инвестиции в такие мини-магазины гораздо больше 10 миллионов рублей. Но в качестве полигона для тестирования технологий и изучения привычек потребителей формат даст пользу уже в ближайшие годы, убежден он.

***

Сергей Ломакин – сооснователь сети продовольственных дискаунтеров "Копейка". С 1998 по 2007 годы занимал должность генерального директора. В 2007 году году вместе с партнерами предприниматель продал акции торговой сети финансовой корпорации "Уралсиб".

В том же году Сергей Ломакин вместе с зарубежными партнерами создал инвестиционную компанию и возглавил направление по продвижению в России торговых проектов – Fix Price, Modis и "ЦентрОбувь".

В 2007 году Сергей Ломакин участвовал в открытии первого магазина сети Fix Price. В марте 2019 года открылся юбилейный трехтысячный магазин. В сентябре того же года компания заняла 136-е место в рейтинге топ-150 крупнейших по выручке российских организаций по версии РБК и 95-е место – в топ-100 крупнейших отечественных частных компаний по версии Forbes.

В наши дни Fix Price – международная сеть с магазинами в России, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Латвии. Открыто более 3 900 торговых точек в более чем тысячи населенных пунктах в 78 регионах России и за рубежом.

Автор: 19 ноября 2020, 09:00 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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