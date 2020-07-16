Из офлайна в онлайн: как коронавирус изменил потребительские привычки россиян

Российский бизнес восстанавливается после снятия коронавирусных ограничений. По данным исследования компании "Эвотор", по итогам третьей недели июня в 11 регионах оборот малых и средний предприятий превысил показатели начала марта, а в половине субъектов достиг уровня в 88,2% и продолжает расти. Вместе с тем эпидемия заставила многих потребителей свести походы в магазины до минимума и переключиться на покупки онлайн.



Коронавирус внес коррективы в потребительское поведение людей по всему миру. Согласно исследованию Ernst&Young Future Consumer Index, 35% респондентов сейчас предпочитают экономить и делать запасы, поскольку беспокоятся за будущее своей семьи и сомневаются в быстрой победе над эпидемией.



Кроме того, 25% опрошенных боятся коронавируса и решили пока повременить с покупками. В основном это люди старше 45 лет и те, кто испытывает проблемы с поиском работы. Они предпочитают покупать лишь самое необходимое.

Вместе с тем более четверти респондентов не намерены менять свои потребительские привычки. Страха заразиться они не испытывают. Есть и оптимисты, которые уверены, что эпидемию удастся победить в скором времени, поэтому они даже наращивают свои расходы.

В отличие от кинотеатров, кафе и ресторанов, у ритейла прогнозы оптимистичные. Согласно исследованию, больше половины опрошенных считают, что смогут восстановить прежний объем покупок в течение нескольких недель.

Хорошие показатели оборота – во многом результат отложенного спроса, полагает один из основателей сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин. Из-за эпидемии коронавируса в глазах значительной части покупателей шопинг превратился из привычки в угрозу, а скорость восстановления розничной торговли зависит от реакции игроков рынка, считает он.

По мнению Ломакина, за покупателей участникам рынка предстоит побороться. "Во многом это будет битва не с конкурентами, а с собственными планами, стратегиями и устоявшимися традициями", – приводит его слова газета "Известия".

Пандемия высветила еще один любопытный тренд – значительный рост сегмента онлайн-покупок. Несмотря на открытие торговых центров, популярность шопинга по Сети не упадет. До начала карантина в непродуктовом ритейле онлайн-продажи были на уровне 10%, в продуктовом – не более 1%, отмечает Иван Кургузов, представитель бизнес-кластера "Электронная коммерция" РАЭК. Он прогнозирует рост онлайн-продаж на 30% от докарантинных показателей. Правда, при условии, что отрасль не окажется под ударом очередного кризиса.

Некоторым покупателям важно исключить физические контакты до минимума, поясняет Сергей Ломакин. По его словам, основные игроки рынка уже сейчас увеличивают инвестиции в онлайн-сегмент. "Преимущество получают те, кто предлагает покупателю разные способы совершения покупки и несколько видов доставки – от "приеду заберу сам в магазине" до быстрого подвоза в течение часа", – считает сооснователь Fix Price.

Те, кто не собираются отказываться от покупок в торговых точках, стали больше внимания уделять санитарному состоянию помещения. Этот критерий вышел на первое место для 70% покупателей. Например, многие ощущают дискомфорт во время примерки одежды. Персонал старается оперативно проводить дезинфекцию товара, но очередей в примерочные кабинки удается избежать не всегда.

Наметилась и другая интересная тенденция: снижение числа походов в магазин привело к увеличению корзины. Объемы разовых закупок в разгар эпидемии увеличивались.

Сейчас более 40% покупателей намерены внести коррективы в свою продуктовую корзину, этот фактор должны учитывать ритейлеры, подчеркивает Сергей Ломакин. По его словам, все большую значимость приобретают и ценники на полках – потребители стали относиться к ним гораздо внимательнее. На выбор в пользу того или иного бренда влияют и познания потребителя о том, как компания повела себя во время эпидемии, прежде всего в отношении персонала и безопасности производства.

Очевидно, что эпидемия коронавируса внесла значительные коррективы в потребительские привычки людей по всей планете. Сергей Ломакин уверен: ритейлу нужно трансформировать работу с учетом требований контрольных органов и запросов потребителей. Только так можно выстроить доверительное отношение с покупателем, а это – один из залогов будущего роста бизнеса.