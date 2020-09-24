Вопреки кризису: российские ритейлеры настроились на инновации

Российские торговые сети насыщаются современными технологиями. На днях стало известно, что "Азбука вкуса" приобрела 4% акций британского биотехнологического стартапа Biolink.Tech. Борьба за покупателя заставляет ритейлеров все чаще обращать внимание на высокотехнологичные стартапы и инновации, отметил сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин.



Благодаря покупке акций Biolink.Tech. "Азбука вкуса" стала совладельцев сервиса Otri, который составляет персональные рекомендации по питанию на основе анализа крови. Нейросеть учитывает 15 биохимических маркеров и множество других параметров, в том числе возраст и образ жизни человека.



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Российские ритейлеры все активнее сотрудничают с высокотехнологичными компаниями, отметил бизнесмен и меценат Сергей Ломакин. Он напомнил, что в этом году "Магнит" и "Сколково" запустили акселератор MGNTech – он помогает найти решения для развития онлайн-сервисов и офланй-торговли. Таких примеров будет становиться больше, уверен предприниматель.

Эпидемия коронавируса позволила традиционному ритейлу выявить свои слабые точки. В разгар кризиса большинство компаний сами или в партнерстве с другими игроками запустили сервисы доставки еды, отметил Ломакин. "Главным источником беспокойства становится то, что стираются отраслевые грани", – считает бизнесмен.

По его словам, покупатели легко могут отказаться от похода в супермаркет и переключиться на онлайн-покупки. Более того, к услугам потребителей доставка блюд из известных ресторанов. Полакомиться деликатесом теперь можно не выходя из дома.

Сложившуюся ситуацию Ломакин назвал переделом рынка еды. В России он оценивается в 18 триллионов рублей. За лакомый кусок рынка борются крупнейшие компании, которые создают IT-экосистемы.

"Борьба за потребителя вышла на технологический уровень, поэтому торговые сети уже не просто интересуются инновациями – они входят в капитал высокотехнологичных стартапов, начиная создавать свои экосистемы, смысл которых бесшовное удовлетворение потребностей клиента”, – констатировал предприниматель.

Большинство экспертов сходятся во мнении: эпидемия стала толчком для ускоренного развития и внедрения инноваций в сфере ритейла. Прежде всего речь идет о безопасности покупателей и сотрудников.

К новым решениям можно отнести системы безопасности на основе видеоаналитики, продолжает Сергей Ломакин. С их помощью можно увидеть, соблюдается ли в торговых залах социальное дистанцирования. Другие актуальные новации – робот-дезинфектор, обеззараживающий излучатель над стеллажами с продуктами, дроны-доставщики, системы распознавание лиц, мобильные приложения с развлекательным контентом, перечисляет предприниматель.

Продолжается и трансформация торговых точек. Часть помещений переоборудовали под так называемые темные склады, где формируется доставка и "темные кухни", где готовятся заказы. Появились небольшие магазины формата Take&Go, развивается рынок вендинговых аппаратов и постаматов, пишет "Московский комсомолец".

В нынешних условиях единственно выигрышной стратегией Сергей Ломакин называет CVP – Client Value Proposition: изменения в ойлайн и офлайн торговле должны быть в интересах клиента. При этом исследования показывают, что около половины ритейлеров не до конца понимают, чего хочет современный потребитель.

Для большей клиентоориентированности отечественные ритейлеры намерены вложить в развитие технологических сервисов более 8,5 миллиарда долларов. Согласно опросу Nielsen, российский бизнес готов уделять еще больше внимания цифровой трансформации.