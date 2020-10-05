Назван самый негативный сценарий для курса рубля до конца 2020 года

Пандемия коронавируса ударила по мировой экономике. При этом финансовые аналитики склонны полагать, что до конца года у доллара есть шансы значительно укрепить свои позиции.
Отечественная валюта в этом случае будет зависеть от того, какие меры будут предприняты финансовыми институтами для избежания рисков. Отмечается, что недавний стремительный рост доллара связан из-за военного обострения в Нагорном Карабахе.
Аналитик Марк Гойхман допустил оптимистичный сценарий для рынка к концу 2020 года. При этом, по мнению эксперта, при прочих негативных факторах возможен и иной сценарий, при котором доллар достигнет отметки в 85 рублей. Последний раз такие показатели были зарегистрированы четыре года назад, передает "Российская газета".
Гойхман добавил, что заражения Дональда Трампа COVID-19 всполошил общественность, что повлияло на валюту. Спрос на доллар взлетел, поскольку люди решили обезопасить себя в связи с тревожной и неопределенной ситуацией.
Победа Джо Байдена может ударить по рублю, подчеркнул эксперт. Все дело в том, что демократы склонны поддерживать антироссийские санкции, пишет Life.
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