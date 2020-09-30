В России предложили отменить накопительную пенсию

В настоящее время пенсия россиян формируется из двух компонентов – страхового и накопительного. И если первый является весьма надежным, то к механизму формирования второго возникают вопросы.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой отменить в стране накопительную пенсию. С таким предложением представители организации обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В своем обращении члены ФНПР пояснили, что вопрос накопительной части пенсии не нашел практического решения. Основным аргументом профсоюзов стал период ожидаемой выплаты пенсии в России – параметр, который был законодательно исключен из механизма формирования страховых пенсий, но все еще применяется по отношению к накопительной части. В объединении считают, что к обеим компонентам системы должны применяться единые правила, сообщает RT.

Кроме того, алгоритм расчета накопительной пенсии также основывается на данных о численности граждан пенсионного возраста. В ФНПР обратили внимание, что ожидаемый период выплаты пенсии в 2021 году составит 22 года при средней продолжительности жизни в 72 года и фактическом периоде дожития в 12 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Это приводит к снижению размера выплат, что, по мнению Федерации, дискредитирует саму идею накопительной пенсии в России.

Представители объединения профсоюзов отмечают, что несовершенство порядка формирования пенсий вызывает правовые разногласия. Они предложили полностью исключить из законодательства параметр периода ожидаемой выплаты пенсии и рассмотреть возможность полной ликвидации накопительной части пенсии в России.