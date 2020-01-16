Медведев выступил с важным заявлением после отставки правительства

Отставка правительства Дмитрия Медведева стала большой неожиданностью не только для простых россиян, но и для многих представителей экспертного сообщество. Поговаривают, что о грядущих переменах не знали чиновники, на тот момент занимавшие должности федеральных министров, и сам глава кабмина.
На своей странице в "Фейсбук" Дмитрий Медведев обратился к членам и аппарату правительства. Он напомнил, что за минувшие годы была проделана большая работа. "Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей", – рассказал бывший премьер-министр.
"Нам многое удалось", – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Большую роль в успешной работе правительства, уверен экс-премьер, сыграли серьезный опыт и высокий профессионализм членов кабинета министров. "Об этом говорил и президент нашей страны", – напомнил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что все это время правительство работало как единая команда. "Команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", – уточнил политик.
"Новые масштабные задачи, которые президент России поставил в своем послании, требуют и новых подходов", – объяснил Дмитрий Медведев отставку правительства. Он выразил уверенность, что новый кабинет министров, который будет утвержден в ближайшее время, достигнет поставленных целей. "Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", – заключил бывший премьер-министр.
Напомним, отставка правительства была объявлена Дмитрием Медведевым по итогам рабочей встречи с Владимиром Путиным 15 января. Их совещание, в свою очередь, состоялось после оглашения послания Федеральному Собранию.
После ухода предыдущего состава кабмина на должность премьер-министра российский лидер предложил кандидатуру Михаила Мишустина, возглавлявшего на тот момент Федеральную налоговую службу. 16 января он официально вступил в должность.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать