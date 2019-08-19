В России подскочили тарифы ЖКХ

Коммуналка за год подорожала на 5%. Эксперты озвучили средний чек на тарифы ЖКХ.

В 2018 году россияне платили за коммуналку около 3,5 тысячи рублей. Теперь эта сумму равна 3,7 тысячи. Такие данные были получены в результате консенсус-опроса банков.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что с июля 2018-го по июнь 2019 года тарифы ЖКХ повышали дважды. Это связано с увеличением НДС, передает газета "Известия". Рост цен связан и с тем, что в ряде регионов в платежки включили как дополнительные услуги вывоз мусора.

Теперь планируется увеличивать цены на услуги ЖКХ раз в год, чтобы не душить россиян расходами по этой статье. Банки связывают увеличение среднего чека на коммуналку только с ростом тарифов ЖКХ. Известно, что до конца текущего года в платежки могут включить и страхование жилья, но оно будет добровольным.

Примечательно, что в разных регионах России тарифы ЖКХ существенно отличаются. Это связанно с особенностями платы за отопление. По словам директора по разработке digital-решений Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Александра Патешмана, зимы на Урале и в Сибири долгие и холодные, поэтому отопительный сезон там начинается раньше и заканчивается позже, чем в центральных регионах и на юге России.

Напомним, с 1 июля вступило в силу решение об очередной индексации тарифов ЖКХ. Цифры в платежках увеличились примерно на 2,4%. Кроме того, как писали "Дни.ру", с 1 января этого года россияне стали платить за коммуналку больше на 1,7%.