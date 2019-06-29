Жизнь россиян сильно изменится в июле
С 1 июля вступит в силу решение об очередной индексации тарифов ЖКХ. Проще говоря, цены на услуги опять подскачут. На этот раз запланировано, что цифры в платежках увеличатся на 2,4%. При этом специалисты рассчитывают, что общая индексация не должна превысить целевой уровень инфляции, который составляет 4%. Напомним, с 1 января россияне стали платить за ЖКХ больше а 1,7%.
Власти рассчитывают начать июль без долгов перед пенсионерами. До начала месяца планируется полностью с ними рассчитаться. Напомним, с мая были установлены новые размеры пенсий и денежных выплат. А закон о порядке индексации помог избежать ситуации, когда при увеличении пенсии размер социальной доплаты снижался. Из-за нового закона был проведен перерасчет. Никаких дополнительных документов пенсионерам для этого предоставлять будет не надо – все произойдет автоматически.
С 1 июля перестает действовать соглашение между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Вице-премьер правительства Дмитрий Козак ранее отмечал, что никаких оснований для продления этого договора нет. Отметим, новый закон предусматривал для кабмина возможность установления заградительной пошлины на экспорт нефти в случае неконтролируемого роста цен на бензин.
Как рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами, с 1 июля возрастут почти в два раза. До этого родители или законные опекуны могли претендовать на 5,5 тысячи рублей, а другие лица – на 1,2 тысячи рублей. В районах Крайнего Севера и других особых регионах эта сумма увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
С 1 июля российские застройщики, в соответствии с новыми законами, переходят на новую схему работы. Они будут создавать эскроу-счета, на которые дольщики будут класть деньги при заключении договора участия. Возможность воспользоваться этими средствами появится у компаний только после введения здания в эксплуатацию. Подобная мера должна застраховать людей от недобросовестных застройщиков. Некоторые эксперты полагают, что из-за этого также подрастут цены на жилье.
Следующее нововведение, вступающее в силу с 1 июля, коснется не только России, но и остальных стран-членов Евразийского экономического союза. Новым законом утверждается форма документа об уплате таможенных пошлин в отношении товаров для личного пользования и порядок ее заполнения.
С 1 июля вступает в силу новый закон, который делает обязательной аттестацию работников путем независимой оценки квалификации в том случае, если подобной меры требует профессия. Эта процедура заменит существовавшие до этого аттестации, аккредитации и квалификационные экзамены.
Хорошие новости для отечественного туристического сектора. С 1 июля у иностранных гостей появится возможность приехать в Калининградскую область по электронной визе. До этого подобным мог похвастаться только Дальневосточный федеральный округ. Согласно существующим планам, с 1 января 2021 года будет введена единая электронная однократная краткосрочная виза. Она будет позволять иностранцам посещать Россию на срок до 16 дней.
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