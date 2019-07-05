Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий
Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основная причина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж. В 2018 году таких "отказников" было 170 тысяч человек. А годом раньше лишившихся пенсионных выплат насчитали 125 тысяч.
В самом фонде отказ в выплате пенсий объясняют неофициальным трудоустройством некоторых граждан – ведь при таком оформлении работодатель не делает отчислений в ПФР. Есть и еще одна причина – потеря данных о стаже работы.
Юристы, в свою очередь, считают, что отказывают гражданам в выплатах страховой части пенсий из-за низкого уровня правовой грамотности населения. Россияне, по их словам, часто допускают ошибки при обращении в Пенсионный фонд – к примеру, слишком рано подают заявку или неправильно ее оформляют.
Сейчас россиянам необходимо иметь как минимум девятилетний стаж работы, чтобы получить право на выплату пенсии. А к 2025 году обязательный для назначения страховой части пенсии стаж вырастет до 15 лет. Те, кому не хватает подтвержденного стажа и пенсионных баллов, остаются без пенсии на пять лет. Затем ПФР начисляет минимальную социальную пенсию – 5304,57 рубля, пишет "Царьград.ТВ".
Кроме того, в России повышается возраст, с которого можно рассчитывать на выплату пенсии. К 2028 году у мужчин он увеличится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60-ти, напоминает URA.ru.
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