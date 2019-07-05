Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий

Состояние Бари Алибасова Эксклюзивное интервью Цискаридзе Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 5 июля
Лента новостей
13:56
Эксперты объяснили провал оппозиции на выборах в Мосгордуму
13:50
Раскрыт секрет таинственного ожерелья Меган Маркл
13:45
"ЕР" усовершенствует внутрипартийные праймериз
13:40
Тайвань облегчил визовый режим россиянам
13:32
Тете искалеченной девочки из Ингушетии подобрали статью
13:02
Подведены итоги Х ежегодной премии "Права потребителей и качество обслуживания"
12:41
Путин присвоил погибшим подводникам звания Героев России
12:23
"Чучело": Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд
11:59
Бледанс рассекретила взрослого сына
11:58
Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
11:50
Кожевникова возбудила народ вывалившейся грудью
11:38
СМИ: Отца Собянина экстренно везут в реанимацию
11:33
ФСБ России задержала шпиона
11:22
"Это жутко": Малахов покопался в грязном белье Арбениной
11:17
Нападение фанатов напугало сына Галкина
11:17
"Допелась!": Исаеву прилюдно отмутузили за Началову
11:16
Актриса Арнтгольц спрыгнула с 9-этажного дома
11:10
Детали тайной встречи Путина за границей утекли в Сеть
11:03
Украина дерзко похитила у ДНР "ценного свидетеля" по MH17
10:44
Тодоренко и Топалов шокировали эротичным свадебным танцем (видео)
10:29
Главные события Москвы
10:28
"Сил нет": откровенное признание ушедшего Данилко
10:14
Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили
10:07
Лицемерная Собчак посочувствовала бывшей жене Грудинина
10:01
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
09:34
Киркоров побил оскандалившуюся Пугачеву
09:18
Улучшений не заметно: друг о состоянии парализованного Моисеева
09:13
Самодовольного Маслякова уложили на лопатки в споре за КВН
08:31
Неутешительный диагноз: больного Юрия Шатунова срочно прооперировали
08:21
Хуже Януковича: Зеленского назвали марионеткой Москвы
08:16
Резко изменившаяся Подольская чертовски напугала Преснякова
06:13
"Бескультурная лошадь": потерявшая рассудок Собчак получила плевок в лицо
04:25
Шнуров без мата распек главу Минздрава
02:06
Жертва "Подмосковного Отелло" прославилась за границей
00:32
8 миллионов рублей за виллу: подробности роскошной свадьбы Тодоренко и Топалова
22:41
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
21:48
"Спокойнее всем нужно быть": оскалившихся на Пугачеву россиян приструнили
21:30
Назван лучший растворимый кофе
21:06
"Не копайтесь в грязи": известная певица вступилась за оплеванного Фадеева
20:43
Двуличный Лукашенко лебезит перед Трампом после подарка Путину
20:11
"Просто идеальная": Семенович без макияжа привела народ в экстаз
19:57
Продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" подозревают в отмывании денег
19:40
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
19:33
Наталья Фриске взбесилась из-за подлого обмана
18:59
"Гарри Поттер" превратится в телесериал
18:57
"Единая Россия" займется адресным информированием о нацпроектах
18:53
Брошенная Цымбалюк-Романовская отреагировала на тревожные слухи
18:32
"ЕР" налаживает обратную связь с гражданами по нацпроектам
18:24
Список профессий для женщин кардинально изменится
17:58
Потерял голос: обессиленный Пьеха поведал о тяжелых муках
17:48
Папа Римский и Владимир Путин столкнулись лбами (видео)
17:39
Новый поворот: Мишулина вывела хитреца Еремеева на чистую воду
17:26
В столичном ТЦ треснул огромный аквариум
17:05
"Опять накрутили": Дана Борисова пожаловалась на равнодушие дочери
16:56
Известный рэпер женился на телеведущей
16:37
В Петербурге пассажир избил кондуктора
16:28
Меня опорочили: оболганный Цискаридзе извинился перед Волочковой
16:26
"Вышел в народ": красавца-сына Лукашенко поймали на близком расстоянии
16:09
Опубликован список погибших моряков-подводников
15:56
В Башкирии водитель сбил школьника на велосипеде
15:50
Драку Горбань со смазливым любовником зафиксировали камеры
15:41
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
15:39
Пьяную вусмерть Миддлтон доставили домой после грязной попойки
15:35
Лолита Милявская разводится с молодым мужем
15:13
Краско о внезапной смерти жены
15:12
Знаменитый испанский актер умер в возрасте 90 лет
15:11
Telegram-каналы усомнились в "лидерстве" Яшина среди кандидатов в МГД по 45 округу
15:10
3 психологические причины набора веса
15:08
Делягин: Навальный и его команда – политические банкроты
14:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июля 2019 года
14:49
Стала задыхаться: истощенная звезда сериала "Кухня" рухнула без сознания
14:42
Павел Воля пошел на поводу у народа (видео)
14:40
Крутой показал юную красавицу-дочь
14:18
Звезда "Уральских пельменей" разоткровенничалась перед поклонниками
14:16
Лебедь зверски убил собаку на глазах у ее хозяина
14:04
Есть пострадавшие: в Петербурге иномарка врезалась в здание
13:41
Болячки во рту стали симптомом поражения мозга
13:41
Показавшая голый зад Собчак вызвала омерзение
13:19
Путин высказался о планах после президентского срока
13:03
Страстного Крида подловили за поцелуями с известной актрисой
12:46
На Камчатке автобус въехал в толпу на остановке
12:39
Назван помогающий в борьбе с раком напиток
12:18
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
12:02
"Много ягодиц": раскрыта причина одиночества Бузовой
11:38
Боярского застукали за удивительным занятием (видео)
11:35
"Какой ужас!": что случилось с лицом Маши Распутиной
11:28
Москвичей предупредили об опасных порывах ветра
11:21
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
10:43
Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка
10:34
Искренняя благодарность: Борисова разделась для Разина
10:26
Улицы Петербурга подтопило из-за сильного ливня
10:25
Родная и внебрачные дочери поделили богатства Осина
09:53
"Тело богини": Нюша поразила подтянутой фигурой
09:53
Вместо Юли: похоронившая Началову Исаева стала певицей
09:44
В Краснодаре загорелся склад с шинами
09:39
Изменившаяся Марина Хлебникова выступила с заявлением
09:13
Во время праздничного салюта погибла женщина
08:45
Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии
08:21
Путин напомнил правила поведения выскочке Зеленскому
08:13
Вызвать на допрос: Пугачевой грозят серьезные последствия после омерзительной выходки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт: греческая пита с соусом дзадзики
"Рыба-клоун": бесцеремонный Кадони "опустил" Гришаеву
WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга
Столичные аэропорты задержали и отменили десятки рейсов
Почему России важно развивать отношения с Африкой
"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку
Экономика

Десятки тысяч россиян оставили без выплаты пенсий

Фото: www.globallookpress.com
Выплат пенсий лишились более 100 тысяч россиян. Главной причиной отказа, с которым столкнулись граждане, называют потерю данных о трудовом стаже.
прочитано 533 раза

Число россиян, которым отказано в выплате пенсий, растет. Основная причина – Пенсионный фонд не засчитал им трудовой стаж. В 2018 году таких "отказников" было 170 тысяч человек. А годом раньше лишившихся пенсионных выплат насчитали 125 тысяч.

ПО ТЕМЕ

Жизнь россиян сильно изменится в июле

Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий

В самом фонде отказ в выплате пенсий объясняют неофициальным трудоустройством некоторых граждан – ведь при таком оформлении работодатель не делает отчислений в ПФР. Есть и еще одна причина – потеря данных о стаже работы.

Юристы, в свою очередь, считают, что отказывают гражданам в выплатах страховой части пенсий из-за низкого уровня правовой грамотности населения. Россияне, по их словам, часто допускают ошибки при обращении в Пенсионный фонд – к примеру, слишком рано подают заявку или неправильно ее оформляют.

Сейчас россиянам необходимо иметь как минимум девятилетний стаж работы, чтобы получить право на выплату пенсии. А к 2025 году обязательный для назначения страховой части пенсии стаж вырастет до 15 лет. Те, кому не хватает подтвержденного стажа и пенсионных баллов, остаются без пенсии на пять лет. Затем ПФР начисляет минимальную социальную пенсию – 5304,57 рубля, пишет "Царьград.ТВ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Stav.Life Ставрополь (@stav.life)

Кроме того, в России повышается возраст, с которого можно рассчитывать на выплату пенсии. К 2028 году у мужчин он увеличится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60-ти, напоминает URA.ru.

Автор: Андрей Евлампиев5 июля 2019, 13:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Двуличный Лукашенко лебезит перед Трампом после подарка Путину
Припертый к стенке Климкин отвесил Зеленскому звонкую оплеуху
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
Почему России важно развивать отношения с Африкой

Шоу-бизнес

"Горе – это роскошь": Алибасов раскрыл всю правду об отравлении
"Старый и выживший из ума": товарка Цымбалюк-Романовской плюнула в лицо Джигарханяну
"Чучело": Брухунову смешали с грязью за нелепый наряд
Цекало странно отреагировал на развод Милявской

Проишествия

Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Пегова потеряла ребенка

О несчастье рассказал ее бывший муж

Шоу-бизнес

Новый поворот: Мишулина вывела хитреца Еремеева на чистую воду

Артистка разоблачила гнусный обман
Шоу-бизнес

Резко изменившаяся Подольская чертовски напугала Преснякова

Яркие подробности случившегося
Шоу-бизнес

Нападение фанатов напугало сына Галкина

Гарри не привык к чрезмерному вниманию

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина
Тюменская чиновница лишилась работы из-за откровенных снимков
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом

Спорт

Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru